Illia Zabarnyi

Illya Zabarnyi : « Très content d’avoir marqué ce but »

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet7 novembre 2026

Après la victoire du PSG face à Troyes ce samedi soir (1-0, 10e journée de Ligue 1), Illya Zabarnyi, le héros du soir, a affiché sa satisfaction.

Le Paris Saint-Germain, après une seconde période moins aboutie que la première, a assuré l’essentiel ce samedi soir. C’est-à-dire un onzième succès de suite devant l’ESTAC. De quoi sécuriser la première place du classement durant la prochaine trêve internationale. Et après le coup de sifflet final, Illya Zabarnyi, seul buteur de cette rencontre, a pris la parole. 

L’aventure au PSG d’Illia Zabarnyi enfin lancée ?

Illya Zabarnyi espère pouvoir enchaîner

« Je suis très content d’avoir marqué ce but, c’est bien pour l’équipe. Je veut faire encore mieux. J’espère avoir encore plus de temps de jeu dans le futur », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Le défenseur ukrainien a été élu homme du match.

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet7 novembre 2026

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