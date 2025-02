« Ils sont pas là pour être beaux et faire total football », Zoumana Camara défend le PSG après la victoire face au TFC

A l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse du TFC par la plus petite des marges (0-1). Une rencontre qui a pu laisser certains observateurs et supporters du club de la capitale sur leur faim.

Au terme de ce week-end de 22e journée de Ligue 1, le PSG compte 10 points d’avance sur son dauphin qu’est l’Olympique de Marseille, et reste plus que jamais leader du championnat de France. Cependant, face au Toulouse FC, les hommes de Luis Enrique n’ont pas été convaincants. Rien d’alarmant pour Zoumana Camara : « Pour moi il y a plusieurs façons de voir les choses. Tu travailles au plus haut niveau, tu es entraîneur, tu gères une équipe comme le Paris Saint-Germain. Tu es entre deux matchs de Ligue des Champions, tu as 10 points d’avance, tu te déplaces à Toulouse. Tu fais un turnover, tu changes de joueurs, tu changes le gardien, tu mets des jeunes joueurs que tu titularise comme Senny Mayulu … et derrière tu mènes 0-1, le match est sous contrôle, t’as pas besoin de faire plus, tu fais ce qu’il faut. Et au final tu finis ce match, tu as pris trois points, pas de blessures, tout va bien et tu as bien préparé le prochain match« , a déclaré l’ancien coach des U19 du PSG sur le plateau de l’émission Dans La Zone de DAZN.

« Ils ont pris trois points, ils sont pragmatiques »

Toutefois, l’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain affirme comprendre ceux qui ont été déçu de la prestation parisienne de ce samedi : « C’est que pour des amoureux du football, voir plus de spectacle, s’attendre à des courses, voir 5 ou 6 buts… Mais aujourd’hui le Paris Saint-Germain avance, ils sont dans une saison où ils ont déjà joué beaucoup de matchs avant, ils en ont encore beaucoup d’autres, il faut se mettre à leur place. Ils sont dans une gestion, ils ont pris trois points, ils sont pragmatiques. Ils ne sont pas là pour être beaux et faire ‘total football’, ils sont là pour remporter les matchs avec leurs principes de jeu, et préparer le prochain« .