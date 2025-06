Ilya Zabarnyi priorité du PSG pour renforcer sa défense 

Lors du mercato estival, le PSG devrait se renforcer sur certains postes. Pour celui de défenseur central droit, le club de la capitale aurait fait d’Ilya Zabarnyi sa priorité.

Si le PSG possède un effectif de qualité, le club de la capitale compte bien se renforcer à certains postes. C’est le cas sur celui de défenseur central axial droit afin de venir faire souffler et concurrencer Marquinhos. Et selon plusieurs sources, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Ilya Zabarnyi. L’Equipe indique que Luis Enrique et Luis Campos sont persuadés que le défenseur ukrainien (22 ans) est la recrue idéale pour le PSG en défense centrale. Selon le quotidien sportif, dans le dossier du joueur de Bournemouth, tout s’est accéléré depuis samedi. « Après avoir pu échanger avec le joueur ces dernières semaines, Luis Enrique a définitivement validé l’arrivée du droitier pour apporter de la concurrence au capitaine Marquinhos. L’entraîneur est convaincu de l’apport de l’Ukrainien. En janvier, Paris avait déjà essayé de devancer la concurrence européenne, mais la présence de Matveï Safonov, gardien russe, avait refroidi le défenseur. Quelques mois plus tard, le natif de Kiev a été rassuré par la direction parisienne sur l’état d’esprit de Safonov, pas certain non plus d’être encore là l’année prochaine. » Ces dernières heures, le PSG et Bournemouth sont officiellement entrés en contact pour tenter de finaliser le transfert. Paris espère pouvoir compter sur Zabarnyi pour la Coupe du monde des clubs (14 juin-13 juillet) et devra faire signer le joueur avant le mardi 10 juin, date de la fermeture de cette première phase inédite du marché des transferts. Le transfert ne devrait pas se finaliser en dessous des 50 millions d’euros, conclut L’Equipe.

Ilya Zabarnyi intéressé par une arrivée au PSG

De son côté, RMC Sport affirme aussi que le PSG veut recruter Ilya Zabarnyi. Le média sportif indique que Luis Campos était lundi matin en Angleterre, à Bournemouth, pour rencontrer les dirigeants du club de Premier League afin de faire une offre pour leur défenseur central. RMC Sport explique qu’Ilya Zabarnyi est séduit par le projet parisien et a donné son accord pour rejoindre la capitale, mais les dirigeants de Bournemouth ne comptent pas brader leur joueur. Le PSG souhaite avancer rapidement sur ce dossier. Le champion d’Europe travaille également sur une autre piste menant à un joueur qui évolue en Premier League et dont le nom n’a pas filtré, conclut RMC Sport. Enfin, Foot Mercato confirme que le joueur « est déjà d’accord à l’idée de faire le grand saut et rejoindre les champions de France. » Pour le média footballistique, ce ne serait pas pour remplacer Marquinhos mais pour renforcer se poste de défenseur central d’axial droit, le PSG voulant continuer de miser sur son tandem gagnant Marquinhos-Pacho. Le capitaine du PSG ne souhaiterait pas quitter les Rouge & Bleu avant la Coupe du monde.