À la veille du match opposant le PSG à la Real Sociedad, l’entraîneur du club espagnol, Imanol Alguacil, s’est présenté devant la presse. Avec une 7e place en Liga et quelques blessés, son équipe ne part pas favorite pour cette rencontre.

Ce qu’il pense du PSG

« Le PSG a un effectif qui peut lui permettre d’être finaliste avec un entraîneur (Luis Enrique) qui nous connaît très bien et que je connais beaucoup. Il aime presser, avoir le ballon, je le sais. On a quelqu’un de très sérieux en face, mais si on est dans un bon jour on peut faire une surprise. Vous savez comme moi qu’ils ont aussi des faiblesses, ils encaissent des buts.

Il y aura des moments où ils auront le ballon, j’espère qu’il y en aura aussi où on pourra leur prendre le ballon. On aime le pressing haut, prendre le jeu à notre compte mais en face on a une équipe qui est forte à tout niveau, c’est une équipe très préparée. Je ne veux pas être frustré à la fin, me dire qu’on n’a pas essayé. Pour cela, on va devoir tout donner. Il faudra beaucoup d’as dans notre jeu pour faire mal au PSG. »

OYARZABAL (incertain) jouera ?

« Si vous m’aviez posé la question après l’entraînement, j’aurais pu être plus précis. Vous me connaissez… S’il se sent bien au minimum il jouera. Mais il faut qu’il se sente bien. S’il est venu avec nous, c’est parce qu’il existe une possibilité qu’il joue. Hier (lundi) il a joué un peu plus, il doit faire un peu plus encore lors de l’entraînement du jour… On verra. S’il y a un match où il faut tout donner c’est bien demain. S’il se sent apte, il sera sur le terrain. »

Comment stopper Mbappé ?

« Je n’ai jamais pensé le match par rapport à un seul joueur. C’est un des meilleurs joueurs du monde, capable de trouver des espaces, d’avoir l’avantage. C’est impossible, selon moi, de le stopper quand il est au meilleur de sa forme. Mais il n’y a pas que Kylian, d’autres joueurs peuvent nous poser des difficultés. Contre le PSG, il faut faire notre meilleur match offensivement et défensivement. Son avenir ? S’il arrive en Liga ce serait formidable pour nous. Il faudra voir ses envies, voir s’il a envie de venir dans la Ligue espagnole. Mais s’il vient ici, il sera très bien reçu, j’aimerais que Mbappé soit un jour chez nous. »

Ce qu’il pense de Luis Enrique

« Je l’admire, je le respecte beaucoup, j’adore son travail. Je l’aime beaucoup comme personne, j’adore ses conférences de presse et je l’adore comme entraîneur. C’est un entraîneur qui a des idées claires. Peu importe les équipes qu’il a pu entraîner, il a toujours su en tirer des performances »