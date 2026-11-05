Impressionnant contre Villarreal, le PSG est-il plus fort que jamais ?

Mardi soir, le PSG a écrasé Villarreal en Ligue des champions. Meilleur club du monde depuis deux ans, le PSG semble encore plus fort lors de cet exercice 2026-2027.

Le PSG s’est offert un récital sur la pelouse de Villarreal mardi soir pour s’offrir sa quatrième victoire en quatre matches de phase de ligue et consolider sa place de leader de la compétition (6-0). Devant leur public, les Espagnols n’ont pas existé. Cette correction infligée, sans quatre de ses titulaires, a été une nouvelle démonstration de force de ce collectif déterminé à conquérir l’Europe une troisième saison d’affilée. Plus complet et déjà puissant, ce PSG semble en avance sur ses temps de passages habituels, lance Le Parisien. Invaincu depuis quatorze rencontres en Europe, Paris enchaîne, marque comme jamais (20 buts, un record pour le club) et domine ses rivaux directs (Manchester City, FC Barcelone), souligne le quotidien francilien.

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Le feu sacré continue d’être entretenu par Luis Enrique

En interne, ceux qui côtoient quotidiennement le groupe insistent sur un élément essentiel : le feu sacré continue d’être entretenu par un coach qui a commencé la saison avec l’ambition de décrocher une troisième Ligue des champions, assure Le Parisien. C’est peut-être là que réside aujourd’hui la plus grande force du PSG : sa capacité à ne dépendre de personne. Mardi, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Marquinhos manquaient à l’appel. Quatre titulaires, quatre cadres de cette équipe. Et pourtant, rien ou presque n’a changé. Même intensité, même maîtrise, mêmes principes de jeu et cette impression de toute-puissance collective qui accompagne encore et toujours les Parisiens. L’empreinte de Luis Enrique est partout. Et le plus frappant reste cette capacité à maintenir le même niveau d’exigence, quels que soient les hommes alignés, salue le quotidien francilien.

















