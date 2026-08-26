Renato sanches

Indésirable au PSG, Renato Sanches fortement sollicité

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 août 2026

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Renato Sanches n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. L’international portugais intéresserait de nombreux clubs.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Renato Sanches n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. Victime de nombreuses blessures, il a été prêté à plusieurs reprises (AS Roma, Benfica, Panathinaïkos) sans réussite. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et est invité à se trouver un club. Selon les informations de Foot Mercato, lors de son passage en Grèce, il n’a connu qu’une véritable blessure. S’il n’a joué que 24 matches toutes compétitions confondues, c’est que les dirigeants du Panathinaïkos auraient volontairement limité ses apparitions en fin de saison pour éviter de payer des indemnités supplémentaires. 

Mercato – Vers une résiliation de contrat pour Renato Sanches ?
canalsupporters.com

Il veut rester en Europe

Le média footbalistique indique que sa préparation estivale a été sans le moindre pépin physique. Malgré ses antécédents de blessures, Renato Sanches attiserait les convoitises. Selon Foot Mercato, si le milieu de terrain (29 ans) trouvait un nouveau point de chute, le PSG serait prêt à résilier son contrat pour qu’il signe libre dans son futur club. « Très sollicité depuis le début du mois d’août, Renato Sanches prend son temps. Le joueur est à la croisée des chemins et souhaite s’inscrire dans un vrai projet sportif sur les trois prochaines années, avec un entraîneur prêt à lui accorder une confiance totale », indique le média footbalistique. S’il a eu des sollicitations en MLS, au Brésil ou d’Arabie saoudite, il a repoussé ces possibilités, lui qui souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Foot Mercato explique que des clubs de Liga, Ipswich, Hull City, Torino et l’Union Berlin. Deux équipes de Ligue 1 sont récemment venues aux renseignements et étudient sérieusement la faisabilité du dossier, conclut Foot Mercato

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 août 2026

Articles similaires

Loscpsg

L’arbitre de la rencontre entre Lille et le PSG désigné

26 août 2026
Dembélé

Les raisons de la mise au repos d’Ousmane Dembélé par le PSG

26 août 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

25 août 2026
Dembélé équipe de France

PSG : mis au repos, Ousmane Dembélé absent pour le choc à Lille

25 août 2026
Bouton retour en haut de la page