Indice UEFA : La France perd deux points au classement

Malgré de beaux succès français sur la scène européenne, le match nul de l’AS Monaco et les défaites du PSG et de l’OGC Nice pèsent dans la balance. Ainsi, la France perd deux points au classement de l’indice UEFA.

Après deux journées de coupes d’Europe, le LOSC et le Stade Brestois sont les deux clubs à avoir rapporté le plus de points UEFA à la France. Cependant, malgré les succès des nordistes face au Real Madrid (1-0), des Bretons face au RB Salzboug (0-4) et de l’Olympique Lyonnais en Europa League face au Glasgow Rangers (1-4), les défaites du PSG face à Arsenal (2-0), de l’OGC Nice face à la Lazio de Rome (4-1) et le match nul miraculeux de l’AS Monaco sur la pelouse du Dinamo Zagreb (2-2) pèsent également dans la balance. C’est dans ce contexte que la France a perdu deux points au classement de l’indice UEFA par rapport au dernier classement. Pas de quoi s’inquiéter tout de même. En effet, au classement sur les cinq dernières saisons, la France avec ses 61,379 points reste devant son principal concurrent à la cinquième place que sont les Pays-Bas et leurs 56,566 points.

Classement indice UEFA des nations pour l’exercice 2024/2025

1. Portugal 7,000 points

2. Rep. Tchèque 6,900 points

3. Angleterre 6,714

4. Allemagne 6,375

5. France 6,214 points

6. Italie 6,125

7. Suède 5,500 points

8. Belgique 5,200 points

9. Espagne 5,142 points

10. Norvège 4,875 points

Classement indice UEFA des nations sur les cinq dernières saisons

1. Angleterre 92,446 points

2. Italie 81,481 points

3. Espagne 75,703 points

4. Allemagne 74,285 points

5. France 61,379 points

6. Pays-Bas 56,566 points

7. Portugal 53,016 points

8. Belgique 46,400 points

9. Rep. Tchèque 40,450 points

10. Turquie 37,300 points