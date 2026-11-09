Indispensable au PSG, Désiré Doué peut-il le devenir en Bleus ?

Désiré Doué est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Il peut également aspirer à devenir l’un des cadres de l’équipe de France de Zinédine Zidane.

Désiré Doué brille sous le maillot du PSG depuis la deuxième partie de la saison 2024-2025. Le numéro 14 parisien est l’un des artisans des deux saisons historiques du club de la capitale. En cette première partie de l’exercice 2026-2027, il est très certainement le meilleur joueur du PSG. Depuis le retour de la trêve internationale, il enchaîne les très belles performances, les buts et les passes décisives. Complice avec Ousmane Dembélé à Manchester, il a endossé le statut de leader d’attaque du PSG à la sortie du Ballon d’or 2025 contre le Barça, puis à Villarreal, tout en permettant d’évacuer tout stress aux supporters avec la longue blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Il est le seul rescapé des titulaires en attaque des deux dernières finales de la Ligue des champions remportées par les hommes de Luis Enrique, souligne Le Parisien.

Titulaire contre l’Italie ?

Très grand fan du numéro 14 du PSG, Olivier Rouyer attend qu’il confirme son talent en équipe de France, lui qui reste sur un but et deux passes décisives lors de son match contre la Belgique. « J’attends juste qu’il confirme en équipe de France ce qu’il réalise avec le PSG. J’ai toujours été fan de ce mec-là : il est au-dessus du lot. Techniquement, il est parfait. Il est bon dans son audace parce que les deux buts qu’il marque en Ligue des champions sur des frappes extérieures (City et Barcelone) à la surface de réparation, il y a du culot, de la technique évidemment, mais quand même du culot. » Si Zinedine Zidane poursuit dans sa volonté de passer en revue le plus largement possible son effectif, avec des équipes très différentes contre l’Italie le 12 novembre à Milan (20h45) et devant la Turquie le 15 à Bordeaux (20h45), l’ancien Rennais accompagnera Kylian Mbappé et Michael Olise à San Siro, en Ligue des nations, conclut Le Parisien.