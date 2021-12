Inefficacité de Messi : une première depuis plus de 15 ans…

Le PSG a concédé son premier match nul de la saison au Parc des Princes (0-0), le deuxième de cet exercice 2021/2022 sur le même score. Les Parisiens ont multiplié les occasions et les tirs devant le but… Mais sans succès, et c’est une première depuis plus de 5 ans. En effet comme le rapporte l’institut Opta, le club de la capitale a tenté 22 tirs face à Nice (5 cadrés). Ce qui représente son plus haut total sans marquer sur un match de Ligue 1 depuis le… 20 mars 2016 avec 23 tentatives face à l’AS Monaco (0-2). Pourtant les expected goals face aux aiglons sont seulement de 1.6 pour les Rouge & Bleu. Par ailleurs les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas remporté un match officiel au Parc pour la 1ère fois depuis le 28 avril 2021, c’était face à Manchester City (1-2).

Bien qu’il ait présenté son Ballon d’Or au public du Parc des Princes, Leo Messi ne s’est toujours pas montré très efficace devant le but ce mercredi soir. La Pulga n’a marqué qu’une seule fois en Ligue 1 depuis son arrivée dans la capitale française, ce qui représente (après huit matches disputés) son total le plus faible en championnat depuis la saison 2005/2006 avec le Barça.