Info à la Une – 35 ans après, le PSG peut remporter une nouvelle Coupe Gambardella

Ce vendredi après-midi (17h15 sur beIN SPORTS 1 et France 4), les Titis du PSG peuvent mettre fin à une disette de 35 ans lors de la finale de la Coupe Gambardella face à Montpellier.

Toujours en lice pour un doublé coupe-championnat, les Titis du PSG peuvent atteindre leur premier objectif ce vendredi après-midi. En effet, l’équipe U18 des Rouge & Bleu dispute la finale de la Coupe Gambardella face à Montpellier (17h15 sur beIN SPORTS 1 et France 4), une première depuis 1998. Il faut même remonter jusqu’à 1991 pour retrouver la trace du seul succès des jeunes Parisiens dans cette compétition, contre l’AJ Auxerre (1-1 a.p, 3-1 t.a.b.).

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Le PSG vise un doublé Coupe – Championnat

Également qualifié pour les demi-finales des play-offs du championnat U19, Paris pourra s’appuyer sur des joueurs qui ont déjà côtoyé l’équipe professionnelle, tels qu’Arthur Vignaud, David Boly, Samba Coulibaly, Adam Ayari, Pierre Mounguengue et Mathis Jangeal. Mais les Rouge & Bleu devront faire face, au Stade de France, à une équipe de Montpellier qui retrouve la finale pour la première fois depuis sa victoire dans la compétition en 2017. Les Montpelliérains ont surtout fait tomber le tenant du titre, le Stade Rennais (2-1), en demi-finale.

Les résultats sportifs des équipes de jeunes contrastent avec les tensions existantes au sein du centre de formation. « Bien au-delà du malaise identifié depuis des mois – une enquête interne sur des situations de stress et de harcèlement moral avait débouché en mars sur un avertissement au directeur sportif du centre Yohan Cabaye -, de nombreux doutes émergent quant à l’organisation l’an prochain », rapporte L’Equipe. Après cinq ans au club, l’ex-milieu parisien est associé à plusieurs projets (Stade Brestois, Troyes). Il renvoie désormais ses échanges sur les contrats professionnels vers Luis Campos, ce qui peut conduire à des situations ubuesques. « En témoigne ce jeune né en 2006 à qui un contrat pro avait été proposé par Cabaye avant que la décision ne soit ensuite invalidée… »

Il pourrait également y avoir des changements au niveau des entraîneurs. Vincent Ehouman, en charge des U17, sera remplacé, probablement par l’adjoint de l’équipe Espoirs, Youcef Bouamrane. Chez les U19, le coach Thomas Leyssales dispose d’une proposition de prolongation de contrat. Performant avec l’équipe Espoirs en Youth League, Jean-François Vulliez a attiré l’attention et n’a jamais caché son envie d’entraîner à un niveau supérieur un jour. « C’est dans ce contexte flou que les Parisiens vont s’avancer ce vendredi au Stade de France. Un match qui, au moins symboliquement, conclurait de belle manière une année agitée au Campus de Poissy », conclut le quotidien sportif.

📄 Le groupe de Titis pour la finale de Coupe Gambardella ce vendredi ! pic.twitter.com/x5X0WJhrLU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2026