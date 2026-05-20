Info à la Une – Achraf Hakimi devrait bien participer à la finale de la Ligue des champions 

Le 30 mai prochain, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Achraf Hakimi devrait bien pouvoir tenir sa place.

Dans dix jours, le PSG défie Arsenal en finale de la Ligue des champions sur la pelouse de la Puskas Arena à Budapest. Pour tenter de réaliser le doublé, Luis Enrique pourrait compter sur un groupe au complet contre les Gunners. Victime d’une lésion à la cuisse lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (5-4), Achraf Hakimi n’a plus refoulé la pelouse avec le PSG depuis. Mais l’international marocain se rapproche d’un retour. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le numéro 2 du PSG devrait reprendre l’entraînement collectif cette semaine. Sauf rechute, le défenseur postulera à une place de titulaire contre Arsenal, assure le quotidien sportif.

Le PSG a pu planifier une rentrée en douceur

Contrairement à sa blessure en novembre dernier, son « calendrier de reprise et la gestion de ses douleurs ont été plus faciles à gérer cette fois, sans déplacement, avec une récupération effectuée au centre d’entraînement de Poissy (Yvelines). Le tout, malgré une frayeur lors des premiers examens. Une fois son absence pour la demi-finale retour en Bavière très vite actée, Paris a pu planifier une rentrée en douceur, en minimisant autant que possible les risques de rechute. » Avec la Coupe du monde en ligne de mire et un premier match à disputer dans la nuit du 13 au 14 juin face au Brésil (minuit), le Maroc suit attentivement l’évolution de son capitaine et la manière dont Paris va agir pour permettre au joueur d’être présent en Hongrie le 30 mai avec la volonté de ne pas le « griller »avant le Mondial, assure L’Equipe. « Ce retour va forcément poser la question de la place à accorder à Warren Zaïre-Emery pour cette finale. Fabian Ruiz a repris son poste au milieu de terrain et Hakimi devrait en faire autant en défense. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de saison, le Français pourrait donc débuter sur le banc. Une décision difficile à expliquer à l’intéressé à la fin d’une saison aussi aboutie au cours de laquelle il aura colmaté toutes les brèches », conclut le quotidien sportif.