Info à la Une – Avec ses remplaçants, le PSG poursuit sa série de victoires

Le PSG semble avoir trouvé son rythme de croisière lors de cette saison 2026-2027 avec une neuvième victoire de suite toutes compétitions confondues hier soir sur la pelouse du Havre.

Le début de saison poussif du PSG, où il avait enchaîné deux nuls, durant lesquels il avait été mené les deux fois 2-0, et une défaite semble loin. Depuis le 9 septembre et sa large victoire contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, le club de la capitale a enchaîné neuf victoires toutes compétitions confondues, la dernière en date hier soir sur la pelouse du Havre (1-5). Il a trouvé un rythme de croisière mais également de nouveaux joueurs, à l’image de Mika Godts, auteur de deux buts cette semaine, ses deux premiers, contre l’OL et en Normandie, avance Le Parisien. Lors de ce match, Achraf Hakimi a fortement brillé avec trois buts et deux passes décisives. Il semblerait que plus il joue, plus il griffe, souligne le quotidien francilien.

Le PSG doit s’améliorer défensivement

Mené 1-0, le PSG a affiché une autre de ses signatures avec seulement deux clean sheets, l’équipe restant résolument portée vers l’avant avec un équilibre parfois incertain, lance le quotidien francilien. « Cette récurrence témoigne de l’imperfection encore manifeste de ce PSG et de l’un de ses axes de progression. Comme si Luis Enrique, qui ne veut pas d’une équipe à 100 % à ce stade, avait mis un limitateur de vitesse à sa formation. » Ces neuf prises de trois points en Ligue des champions et en Ligue 1 permettent in fine à Luis Enrique de devenir, avec 127 victoires, l’entraîneur qui a le plus gagné de matchs dans l’histoire du PSG. Et comme il a en plus remporté les plus historiques, sa statue de légende du PSG prend une valeur supplémentaire, conclut Le Parisien.