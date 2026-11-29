Hier soir, le PSG s’est imposé contre Lorient (2-0). Avec ce succès et les faux pas de Lille et du Paris FC, il compte six points d’avance en tête de la Ligue 1.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes hier soir avec la réception du FC Lorient dans le cadre de la douzième journée. Malgré les absences de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Nuno Mendes, et avec une équipe remaniée, le PSG a rappelé sa supériorité nationale ce samedi avec une neuvième victoire consécutive en championnat (2-0), avance Le Parisien. Après douze journées, la locomotive parisienne qui toussotait à l’été est devenue un TGV automnal qui commence à laisser ses rivaux dans le rétro au premier tiers du championnat. Une machine impitoyable pilotée par un Ousmane Dembélé bien inspiré, alors que l’ensemble de ses adversaires demeure incapable de suivre le rythme, lance le quotidien francilien.

À lire aussi : PSG / Lorient – Luis Enrique salue la performance de Mika Godts

Un retour payant d’Ousmane Dembélé sur le côté droit

Contre les Lorientais, Luis Enrique avait décidé de replacer Ousmane Dembélé dans le couloir droit de l’attaque. Un retour aux sources qui n’a pas du tout altéré la productivité du numéro 10 du PSG, à l’origine de pratiquement tous les bons coups parisiens, lance le quotidien francilien. La barre transversale (11e), le gardien Yvon Mvogo (18e, 24e, 25e, 61e) ou un manque de précision dans le dernier geste (19e, 54e) l’ont d’abord empêché de marquer avant de trouver la mire de façon bien méritée (67e) au vu de sa prestation très riche. Dans une soirée globalement maîtrisée, le PSG a démontré sa capacité à rester le maître du jeu et à surmonter ses difficultés du moment, conclut Le Parisien.