Info à la Une – Comment le PSG a-t-il changé d’ère pour conquérir l’Europe ?

En se qualifiant face au Bayern Munich, le PSG peut atteindre sa troisième finale de la Ligue des champions en l’espace de sept ans. Une transformation rendue possible en apprenant de ses erreurs.

Le PSG vit la période la plus excitante de son histoire. Vainqueur de la Ligue des champions la saison passée, le club de la capitale peut viser une deuxième finale de rang, le 30 mai prochain, dans la reine des compétitions, en cas de qualification face au Bayern Munich ce mercredi. Une politique sportive qui a drastiquement changé depuis l’arrivée de Luis Enrique à l’été 2023. « Quinze ans après l’arrivée de QSI, le club parisien est installé exactement là où il l’avait rêvé : il est le champion d’Europe en titre, il est devenu une marque internationale et son influence sur le football européen et mondial est considérable », rapporte L’Equipe.

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Un changement de projet qui a porté ses fruits plus rapidement que prévu

Moqué par le passé pour sa politique de stars, le PSG a opéré un virage et domine désormais « par une démarche collective et spectaculaire qui lui vaut d’être apprécié par le foot d’en bas, le foot d’en haut et tout le milieu en général. » Les joueurs de Luis Enrique visent donc une deuxième finale de C1 consécutive, une performance réalisée seulement par le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester United depuis 25 ans. Pour en arriver là, le PSG a appris de ses erreurs. « Il est possible, de fait, que le dysfonctionnement des dix premières saisons de QSI, cette manière de république des joueurs, qui leur offrait un lien direct vers Al-Khelaïfi mais qui sapait l’autorité des entraîneurs successifs, ait conduit à la cohérence du projet moderne, qui repose sur la mainmise absolue de Luis Enrique, l’entraîneur, et de Luis Campos, le conseiller, sur les choix sportifs », explique Vincent Duluc.

La concomitance des bons résultats avec les départs de stars comme Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi suggère que le projet précédent, centré sur le star-system, était difficile à gérer pour les entraîneurs précédents en raison de déséquilibres dans la création du groupe et l’impatience de Doha. Le PSG a notamment vécu trois éliminations consécutives en huitièmes de finale de la Ligue des champions entre 2017 et 2019 (FC Barcelone, Real Madrid et Manchester United), qui ont particulièrement été mal vécues, comme le rapporte un ancien dirigeant : « Après chacune de ces éliminations, c’était terrible dans les bureaux. Il y avait un sentiment de vide, de ‘À quoi bon ?’ Car, dans ce club, tu ne vis que pour la C1 (…) C’était très dur, cela a enclenché un climat d’échec qui a été brisé par les succès de 2025, c’est vrai, mais d’abord par le virage stratégique de 2023 : mettre en place un vrai projet sportif enfin, après avoir voulu construire une marque d’abord. C’est au moment où ils avaient décidé de se donner du temps que c’est arrivé : à la limite, ils ne s’y attendaient pas, pas si vite. Aujourd’hui, ils sont dans la vérité, parce qu’ils cherchent à développer l’équipe de manière durable. Cela permet à tout le monde de travailler dans un climat de confiance, et plus de peur. » Désormais, la peur a changé de camp.