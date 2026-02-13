Info à la Une – Confirmer sa montée en puissance face au Stade Rennais

Après sa victoire historique face à l’Olympique de Marseille (5-0), le PSG devra confirmer sa montée en puissance ce vendredi soir contre le Stade Rennais.

En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+). Quelques jours après sa démonstration face à l’Olympique de Marseille, l’équipe de Luis Enrique va rencontrer une autre formation en crise. Et elle compte bien confirmer sa montée en puissance avant son barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco (17 février). Cette saison, le club de la capitale « n’a pas encore livré deux matches aussi convaincants à la suite, et ce sera l’enjeu de son voyage à Rennes », rapporte L’Equipe. Jusque-là, les champions d’Europe étaient freinés par une fatigue physique, ou mentale, ou les deux. Mais face à l’OM, et de manière générale en 2026, plusieurs chiffres indiquent que les Rouge & Bleu ont retrouvé des jambes. « Sur le nombre de courses à haute intensité et les distances à haute intensité (supérieures ou égales à 20 km/h), le PSG-OM apparaît respectivement à la première et à la deuxième place de la saison ; sur les distances et volumes de sprints (supérieures ou égales à 25 km/h), quatre des sept meilleurs totaux concernent des matches de 2026. »

Le PSG a profité de deux dernières semaines pour donner du repos aux joueurs entre les matchs. Cette programmation a aussi permis de mieux travailler à l’entraînement, comme l’a confirmé Luis Enrique en conférence de presse. « La semaine dernière et cette semaine, on a pu travailler des choses tactiques, avec et sans le ballon. Ce sont des choses qu’on fait en vidéo, en général, mais qu’on a pu faire sur le terrain. C’est important, parce qu’il faut continuer à évoluer, puisque nos adversaires s’adaptent. » Le coach parisien accorde autant d’importance au travail qu’au repos. Tous n’ont pas connu la même charge de travail ces dernières semaines. Par exemple, Warren Zaïre-Emery en est à 28 titularisations d’affilée et Vitinha a été titulaire 30 fois sur les 34 derniers matchs. Face au Stade Rennais, le PSG sera privé de trois joueurs (Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou) mais pourra compter sur le retour de suspension d’Achraf Hakimi. Moins en forme depuis son retour de blessure, l’international marocain était encore loin de ses capacités athlétiques habituelles. « Considérant son état athlétique actuel, Luis Enrique ne change pas d’avis : il avait besoin de repos beaucoup plus que d’un travail physique supplémentaire. Comme s’il fallait d’abord s’occuper des têtes, et que les jambes suivront », conclut le quotidien sportif.

Infographie : L’Equipe

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette montée en puissance. Après des victoires face au RC Strasbourg (1-2) et l’OM (5-0) et avant la Ligue des champions face à l’AS Monaco, « le PSG a pris le chemin de la reconstruction, celui ou s’agrègent tous ses talents de 2025, les uns après les autres, à leur rythme. » Avant les prochaines échéances, le club parisien compte bien retrouver un Achraf Hakimi en forme avant les barrages de Ligue des champions. Mais il est possible d’imaginer une qualification du PSG sans son immense latéral droit, plutôt espéré à son maximum à partir des 8es de finale. Et avec l’élimination en Coupe de France, les places dans le onze parisien deviennent encore plus chères, comme l’a rappelé Luis Enrique en conférence de presse. Sa prochaine composition « donnera surtout des indices sur ses choix offensifs, avec quatre hommes en forme en même temps, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Pour les sommets, tout le monde a envie de grimper », conclut LP.