Info à la Une – De la tension au PSG avant la Ligue des champions

Hier soir, le PSG s’est incliné pour la troisième fois de l’année 2026 contre Rennes lors de la 22e journée de Ligue 1. Le PSG semble tendu avant de retrouver la Ligue des champions.

Après avoir écrasé Marseille la semaine dernière (5-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 hier soir avec le déplacement à Rennes en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens voulaient s’imposer contre des Rennais en difficulté, pour provisoirement prendre cinq points en tête de la Ligue 1 et préparer au mieux leur barrage aller de Ligue des champions contre Monaco mardi soir. Malgré une domination, le club de la capitale s’est incliné en Bretagne face à un Stade Rennais réaliste alors que lui a encore une fois pêché dans la finition. Trois défaites en huit matches, dont deux face à des équipes françaises : voilà une étrange manière, pour un champion d’Europe, de préparer un play-off de Ligue des champions face à Monaco , et un renversement absolu d’atmosphère, cinq jours après que le club parisien a éparpillé le fantôme de l’OM, lance L’Equipe. « Il nous avait bien semblé, tout de même, qu’il ne fallait pas surinterpréter ce triomphe, et que le test ne consistait pas à enfoncer des portes ouvertes, dimanche dernier, mais à enchaîner à Rennes, vendredi soir. Il se trouve que le PSG en a été absolument incapable, et il est clair qu’une équipe qui ne peut pas être bonne deux fois de suite, pour l’instant, n’a aucune chance de dominer l’Europe, pour l’instant. »

Le PSG s’est quelque peu lézardé

Au sortir d’une défaite traversée d’autant d’occasions, de maladresses et d’approximations défensives qui ont tiré le PSG vers le fond, Luis Enrique est venu éteindre le feu selon ses manières préférées, ne parlant que d’efficacité. Ainsi n’a-t-il qu’à moitié raison, parce que ce n’est que la moitié du problème, indique le quotidien sportif. L’autre moitié du problème est d’avoir pris trois buts en défendant mal, pas toujours ensemble, pas toujours dans le bon tempo, en n’ayant pas toujours fait les efforts au bon moment. « Tout aurait été plus simple pour Paris si Désiré Doué, sur un caviar d’Ousmane Dembélé, n’avait pas tenté un ballon piqué un poil prétentieux devant Samba (12e), et si deux situations de billard s’étaient mieux finies dans la surface rennaise, avant le but somptueux de Mousa al-Tamari (34e), qui devait un peu à la mauvaise défense de Willian Pacho et de Nuno Mendes« , souligne L’Equipe. Cette défaite, la manière d’avoir mal défendu ensemble et la déclaration forte de Dembélé, qui n’a pas du tout plu à Luis Enrique, suscitent le sentiment que le PSG s’est quelque peu lézardé, vendredi soir, à moins que le Ballon d’Or n’ait jugé nécessaire d’intervenir avant qu’il ne se lézarde vraiment, avance le quotidien sportif. « Ses mots s’inscrivent dans la logique d’une soirée qui a vu les Parisiens accumuler les gestes de frustration les uns envers les autres pour quelques passes imprécises, un appel mal compris : ce n’est pas de cette manière qu’ils s’étaient construits, la saison dernière. » Il n’est plus l’heure d’imaginer ce que pourrait être ce PSG dans trois semaines ou dans un mois. Il est l’heure de se demander ce qu’il sera dans trois jours, et si cela sera suffisant, conclut L’Equipe.