Info à la Une – Dembélé enfin prêt à lancer sa saison

Après une saison 2024-2025 de très haut vol, Ousmane Dembélé n’a pas été épargné par les blessures lors de l’exercice 2025-2026. Le numéro 10 du PSG pourrait enfin lancer sa saison dans le sprint final.

Lors de cette saison 2025-2026, Ousmane Dembélé n’a pas été épargné par les blessures. La dernière en date, celle au mollet contracté lors du barrage aller de la Ligue des champions contre Monaco le 17 février dernier. Il a depuis raté les trois derniers matches du PSG. Selon L’Equipe, le Ballon d’Or devrait faire son retour dans le groupe de Luis Enrique pour le match de demain contre… L’AS Monaco. Le quotidien sportif indique que mardi, alors que ses coéquipiers profitaient de leur temps libre, « Ous » a fait un passage au Campus PSG pour travailler individuellement et effectuer de nouveaux tests physiques. « Ces dernières heures, personne n’osait s’avancer à 100 % du côté du Paris-Saint-Germain, toujours prudent lorsqu’il s’agit de blessures. Mais la tendance était claire : le moment semble idéal pour revoir l’ancien joueur du FC Barcelone fouler la pelouse du Parc des Princes. Le plan du staff technique et médical est limpide : lui offrir du temps de jeu, lui permettre de se tester dans un contexte compétitif, avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, mercredi. »

À lire aussi : Plusieurs retours espérés à l’entraînement du PSG

Il aurait pu faire son retour contre Le Havre

Si l’enjeu l’avait exigé, le champion du monde 2018 aurait même pu rejouer dès la semaine passée au Havre (1-0). Cette fois, l’attaquant de 28 ans et le PSG ont préféré temporiser pour écarter tout risque de rechute, assure L’Equipe. Son retour marque le début d’une séquence décisive. En forme depuis le début de l’année 2026 (7 buts, 3 passes décisives), l’international français s’apprête à retrouver les sommets européens avec ambition. La saison passée, à partir des huitièmes de finale, il avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Malgré un dernier exercice abouti, tant sur le plan individuel que collectif, Dembélé assure en privé qu’il a toujours faim. Au point de ne pas avoir apprécié le relâchement perçu chez certains coéquipiers, jugés moins investis que la saison précédente. Preuve que, chez lui, l’inquiétude n’existe pas, conclut le quotidien sportif. De son côté, Le Parisien évoque aussi le retour attendu d’Ousmane Dembélé sur les terrains avec le PSG. En reprise individuelle la semaine dernière, l’international tricolore a participé à la séance d’entraînement ce mercredi à 17 heures, et sera dans le groupe pour affronter l’AS Monaco vendredi avec, en ligne de mire, l’objectif de disputer le 8e de finale de Ligue des champions contre Chelsea, avance le quotidien francilien. Au Campus, on a surtout cherché à dédramatiser l’absence de Dembélé ces derniers jours. En attendant d’y voir plus clair sur la gestion de Dembélé, dont la place paraît acquise à condition qu’il soit à 100 %, Luis Enrique a peut-être déjà anticipé un plan B en installant Bradley Barcola en 9 contre Le Havre, conclut Le Parisien.