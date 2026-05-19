Info à la Une – Dembélé, une blessure au mollet à surveiller

Victime d’une gêne au mollet droit lors du match face au Paris FC, le numéro 10 du PSG, Ousmane Dembélé, devra rester en soins ces prochains jours.

Après sa défaite face au Paris FC (2-1) ce week-end, le PSG peut désormais pleinement se concentrer sur la préparation de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest. Pour cette rencontre, Luis Enrique espère pouvoir compter sur son effectif en forme physiquement, à commencer par Ousmane Dembélé. Leader de cette équipe, l’international français est un élément incontournable du onze. Touché au mollet face au PFC, le numéro 10 parisien devra se reposer ces prochains jours, comme l’a indiqué le champion de France dans un communiqué médical : « Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours. »

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Troisième blessure au mollet pour Dembélé cette saison

L’attaquant de 29 ans devra donc se contenter d’une période sans entraînement alors que ses coéquipiers retrouveront le Campus PSG ce mercredi. « Une séquence qui, sans inquiéter son entourage, interroge forcément. Autour du Français, on tenait ces dernières heures à être positif et à écarter toute idée d’inquiétude avant la finale de Ligue des champions. Mais la prudence domine toujours dans le staff médical parisien », rapporte L’Equipe. Et pour cause, Ousmane Dembélé a déjà connu des pépins physiques au mollet cette saison : une lésion au mollet gauche face au Bayern Munich en novembre et une gêne au mollet gauche face à l’AS Monaco en février. Sa dernière blessure lui avait fait manquer trois rencontres des Rouge & Bleu.

Mais toutes les parties concernées s’accordent à dire qu’il n’y a pas d’inquiétude concernant sa participation à la finale de C1. « Dans l’entourage du club de la capitale, on laisse filtrer qu’à 29 ans, avec ses antécédents, Dembélé connaît parfaitement son corps et sait interpréter telle ou telle gêne avant que cela ne s’aggrave. » À moins d’un mois de l’entrée de l’équipe de France dans la Coupe du monde 2026, le staff des Bleus suit avec attention l’état de santé des joueurs convoqués. « Il pose un oeil très attentif sur le cas Dembélé. Surtout si Paris pousse pour faire jouer sa star alors même que sa blessure n’est pas totalement résorbée. » Grand compétiteur, le Ballon d’Or fera tout pour être sur la pelouse à Budapest. Il faudra notamment observer s’il disputera l’opposition interne prévue ce week-end, conclut le quotidien sportif.