Info à la Une – Désiré Doué ménagé contre la Colombie ?

Demain soir (21 heures, TF1), l’équipe de France affronte la Colombie. Pour ce match, Didier Deschamps compte faire une large revue d’effectif. Annoncé possible titulaire, Désiré Doué devrait commencer sur le banc.

La dernière trêve internationale avant la Coupe du monde bat actuellement son plein. Après sa victoire contre le Brésil jeudi soir (2-1), l’équipe de France va affronter la Colombie demain soir. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait effectuer onze changements par rapport à l’équipe qui a débuté contre les Brésiliens. Désiré Doué aurait dû faire partie de cette rotation. Le numéro 14 du PSG, qui est entré en jeu à la 66e minute de jeu contre la Seleçao, était pressenti pour commencer dans le couloir gauche de l’attaque. Mais comme le rapporte L’Equipe, il souffre du dos. Il faudra surveiller ses sensations, mais la tendance n’était pas à une titularisation ces dernières heures.

À lire aussi : La réponse cash de Doué sur les propos de Dembélé

Lucas Hernandez devrait débuter en charnière centrale

Selon le quotidien sportif, un joueur du PSG devrait bien être titulaire, Lucas Hernandez. Il devrait occuper le côté gauche de la défense centrale avec Maxence Lacroix à ses côtés. De son côté, Le Parisien n’évoque pas les problèmes de dos de Désiré Doué et le titularise même dans le couloir gauche. Le quotidien francilien indique également que Lucas Hernandez devrait être titulaire en défense centrale alors que Warren Zaïre-Emery serait en ballottage avec Eduardo Camavinga pour accompagner N’Golo Kanté au milieu de terrain.