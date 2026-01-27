Info à la Une – Deux retours importants pour le PSG contre Newcastle ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait compter sur deux retours importants.

Le PSG va jouer son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Newcastle. Actuel sixième, le club de la capitale voudra valider sa place dans le top 8 contre les Magpies. Et pour cela, Luis Enrique pourrait compter sur le retour de deux cadres, absents depuis plusieurs semaines.

Fabian Ruiz encore très incertain

Selon les informations de L’Equipe, Achraf Hakimi, qui n’a plus rejoué avec le PSG depuis le 4 novembre, pourrait figurer dans le groupe pour la réception de Newcastle. Ces dernières heures, la tendance, selon son entourage, était positive, assure le quotidien sportif. En ce qui concerne Joao Neves, il a enchaîné une nouvelle séance d’entraînement collective hier. « Le Portugais, qui se dit en jambes, devrait faire partie du groupe convoqué. Une décision doit être prise à l’issue de l’entraînement ce mardi. » Laissé au repos contre Auxerre, Nuno Mendes est apte pour cette rencontre de Ligue des champions, assure L’Equipe. Il faudra encore patienter pour Matvey Safonov et Quentin Ndjantou, qui reviennent progressivement. Le Russe sera sans doute disponible avant le jeune Français de 18 ans. Fabian Ruiz, touché à un genou, reste, lui, très incertain, explique L’Equipe. Le quotidien sportif propose même une composition probable.

L’équipe probable du PSG contre : Chevalier – Hakimi ou Zabarnyi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola ou Doué.

De son côté, Le Parisien confirme aussi qu’Achraf Hakimi et João Neves devraient être dans le groupe. « Absent lors des trois dernières rencontres du PSG en raison d’une gêne musculaire, João Neves s’est de nouveau entraîné avec le reste de l’équipe ce lundi. Les signaux sont plutôt positifs et le milieu portugais a de bonnes chances de figurer dans le groupe. » Pour le numéro 2 du PSG, il a également participé à l’entraînement collectif. Le latéral droit marocain effectuera un dernier test mardi matin pour décider de sa présence. S’il ressent de bonnes sensations lors de cette séance, Hakimi devrait être convoqué par son coach, au même titre que Nuno Mendes, laissé au repos vendredi mais bel et bien présent à Poissy, avance le quotidien francilien. Il y a un peu plus d’incertitude, en revanche, au sujet de Fabian Ruiz, touché au genou gauche lors de la défaite subie au Sporting CP la semaine passée. Le staff de Luis Enrique ne prendra pas le moindre risque avec le milieu de terrain espagnol, conclut Le Parisien.