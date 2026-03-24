Info à la Une – Et si l’achat du Parc redevenait l’option prioritaire

Le PSG veut devenir le propriétaire de son stade. L’élection d’Emmanuel Grégoire à la tête de Paris pourrait refaire de l’achat du Parc des Princes la priorité du PSG.

Afin de grandir encore plus, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il voudrait acheter le Parc des Princes, son antre historique. Mais depuis de nombreuses années, il est en conflit avec la mairie de Paris et sa maire, Anne Hidalgo, qui s’opposait à ce projet. Après de nombreux refus, le club de la capitale s’est tourné vers la solution de construire son propre stade avec deux projets qui ont été retenus, un à Poissy, où il possède déjà son centre d’entraînement, et un à Massy. Mais l’élection d’Emmanuel Grégoire comme nouveau maire de Paris pourrait changer la donne. Avec cette élection, la vente du Parc des Princes redevient une alternative crédible, assure Le Parisien. « Le candidat PS l’a évoqué à plusieurs reprises pendant la campagne. Il veut que le PSG reste à Paris et a une idée très claire de la marche à suivre pour convaincre les dirigeants. Mais, disons-le tout de go, la partie est loin d’être gagnée », indique le quotidien francilien.

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Des négociations qui s’annoncent âpres

Fin connaisseur d’un dossier qu’il a conduit quand il était premier adjoint, il a présenté un projet qui reprend les grandes lignes de celui imaginé il y a dix ans par Jean-Claude Blanc, l’ancien directeur général du PSG. Dans un premier temps, l’édile va saisir le Conseil de Paris pour obtenir un mandat lui permettant de conduire de manière plus efficace les discussions, avance Le Parisien. Le point crucial sera de fixer le juste prix. Ni trop bas, pour contenter l’aile gauche de sa nouvelle majorité municipale, ni trop haut, pour ne pas faire fuir définitivement le PSG. Un numéro d’équilibriste loin d’être gagné. « L’estimation des services du Domaine servira de base de négociation. Elle sera calculée en prenant en compte de multiples critères. » Viendra ensuite le temps des négociations. Elles s’annoncent âpres. Même si Emmanuel Grégoire rêve d’un accord dès cet été, elles peuvent prendre plusieurs mois et ne concerneront pas seulement le prix de vente. Il faudra se mettre d’accord sur le naming (auquel le maire est opposé) et l’aménagement du quartier, souligne le quotidien francilien. Dans son programme, le candidat disait vouloir « transformer la porte de Saint-Cloud en un quartier de vie ouvert, vert et populaire, avec des équipements sportifs de proximité, un espace muséographique et un cadre de vie apaisé ». Cela ne correspond pas exactement à la vision du club qui souhaite profiter de cet espace pour diversifier ses ressources en y installant des commerces, des restaurants et des espaces de loisir. Il faudra aussi s’accorder sur la prise en charge de la couverture du périphérique entre la porte de Saint-Cloud et le stade. Car le PSG, qui sait ce que lui coûtera l’agrandissement du Parc à 60 000 places, n’est pas prêt à faire exploser son enveloppe pour un stade vieillissant. Nasser Al-Khelaïfi et l’émir du Qatar adorent le Parc et sont très attachés à l’histoire du club. Mais ils savent que cette option, loin d’être la plus rentable, comporte de nombreux obstacles, avec notamment la perspective de multiples recours déposés par les riverains.

















