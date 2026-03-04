Info à la Une – Vers un forfait de Fabian Ruiz pour PSG / Chelsea ?

Absent des terrains depuis le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz se dirigerait vers un forfait pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea.

Quand reverra-t-on Fabian Ruiz ? Touché au genou depuis la rencontre face au Sporting CP en Ligue des champions le 20 janvier dernier, le numéro 8 du PSG n’a toujours pas fait son retour à la compétition. Dans ses points médicaux, le club parisien avait indiqué que l’international espagnol souffrait d’une contusion à un genou avant qu’il ne reprenne l’entraînement individuel à quelques jours de la réception de Metz (3-0, le 21 février).

Fabian Ruiz déjà forfait pour PSG / Monaco

Mais depuis, le milieu de 29 ans n’a toujours pas retrouvé la compétition et son forfait face à l’AS Monaco ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1) en Ligue 1 est déjà acté. Il manquera alors un dixième match d’affilée avec les Rouge & Bleu. Une absence qui devrait encore durer comme l’a annoncé le PSG dans son dernier point médical vendredi dernier : « À la suite du dernier bilan médical effectué, Fabian Ruiz a un travail individuel adapté ces deux prochaines semaines afin de soulager sa douleur au genou », était-il précisé. « Alors qu’il est déjà forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea le mercredi 11 mars, sa participation au retour à Stamford Bridge (le 17 mars) apparaît incertaine », rapporte Le Parisien. Dans son entourage, on précise que « tant qu’il aura des douleurs, il ne reviendra pas. » Un discours préventif pour un joueur qui a déjà souffert de quelques pépins physiques en début de saison. « Après une gêne à la jambe gauche début septembre, Ruiz avait traîné des douleurs musculaires pendant une bonne partie du mois d’octobre, manquant déjà six matchs à cette période. Paris ne veut prendre aucun risque en privilégiant la santé de son joueur pour qu’il revienne dans les meilleures conditions. »

Le trio João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ne connaît pas la même complémentarité. L’Espagnol est essentiel pour maintenir l’équilibre de l’entrejeu en dictant le tempo avec une grande aisance et une maturité qui lui sont propres, souligne LP. Les mauvaises performances contre le Stade Rennais en Ligue 1 (défaite 3-1 du PSG) et l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions (2-2) « ont toutefois alimenté le débat sur l’absence d’un profil plus ‘smart’, capable de mettre le pied sur le ballon dans les moments chauds, en sécurisant la zone du milieu. Un profil comme Ruiz, finalement. » Une absence qui se fait ressentir dans le jeu parisien, le trio Fabian Ruiz – Vitinha – João Neves n’ayant plus débuté une rencontre ensemble depuis le Trophée des Champions face à l’OM le 8 janvier dernier.