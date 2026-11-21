Après la trêve internationale de novembre, le PSG retrouve la compétition ce samedi avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. L’équipe de Luis Enrique entend maintenir son rythme de croisière.

Le PSG fait enfin son retour à la compétition. Après une dizaine de jours consacrés à la trêve internationale, les joueurs parisiens retrouvent le championnat ce samedi. Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse de l’OGC Nice (17H15 sur Ligue 1+). Fort d’une série de onze succès consécutifs, l’équipe de Luis Enrique entend bien poursuivre sur cette lancée.

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Le PSG a retrouvé son statut de cador en ne laissant aucune chance à ses adversaires. « En Ligue 1, il a, en l’espace de cinq journées, comblé son retard sur ses concurrents, les a même déposés en route pour mieux commencer à prendre le large sur Lille (2 pts), le PFC (3) et l’OM (5). Un carton qu’il tape également dans une Ligue des champions où son parcours sans faute lui permet, après quatre journées, de mener la danse aux côtés du Real Madrid », rapporte Le Parisien. Face aux Niçois, le PSG peut donc viser un huitième succès de rang en championnat, le douzième toutes compétitions confondues, et ainsi se rapprocher du record de 16 victoires consécutives de l’équipe de Laurent Blanc entre le 4 décembre 2015 et le 10 février 2016.

Pour cela, Luis Enrique devra bien gérer son effectif, en tenant compte le retour tardif de certains internationaux tels que Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho et Dro Fernandez. « Le niveau de fatigue, la frustration de ceux qui ont peu joué, l’enthousiasme de ceux qui ont vécu leur première cape ou l’impatience des blessés qui ont profité de la trêve pour se remettre sur pied sont autant d’éléments à prendre en compte au moment de faire les choix », précise le quotidien francilien. Face à une équipe niçoise invaincue cette saison à domicile, le technicien espagnol aura donc pour tâche d’aligner onze joueurs motivés pour disputer cette rencontre à l’Allianz Riviera. « Pour gagner à Nice, il faut des joueurs qui joueront comme si c’était le dernier match de leur carrière. S’ils sont à 50 %, on est morts ! On ne joue pas à Football Manager, ce n’est pas alignant les onze meilleurs joueurs que l’on gagne des matchs, mais en faisant jouer ceux qui sont les plus motivés », a prévune le coach parisien en conférence de presse ce vendredi.

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