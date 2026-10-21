Info à la Une – Face au FC Barcelone, le PSG a montré qui était le patron

Après Manchester City la semaine passée (4-2), le PSG a fait tomber un autre cador européen en s’imposant dans le choc de Ligue des champions face au FC Barcelone (4-2).

Le PSG a une nouvelle fois offert un beau spectacle à ses supporters et aux observateurs du football. Opposé au FC Barcelone, invaincu jusque-là, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions, le double champion d’Europe s’est logiquement imposé au Parc des Princes (4-2), une semaine après une belle victoire face à Manchester City (4-2). « Le PSG aura passé en majesté ses deux grands tests de l’automne, les seuls indicateurs sérieux de l’équipe qu’il compte demeurer cette saison. Et à son mérite d’avoir enchanté son audience en inscrivant huit buts à deux prétendants à la couronne, se superpose celui d’avoir surmonté, mardi soir, les vents contraires des deux égalisations catalanes au coeur d’une période de doute et de blessures », analyse Vincent Duluc dans L’Équipe. Alors qu’une hécatombe de blessures a touché les joueurs de Luis Enrique avec les sorties sur blessure d’Ousmane Dembélé, de Marquinhos et de Khvicha Kvaratskhelia, cette équipe parisienne est insubmersible et sait que le moment le plus important de la saison arrivera au printemps.

Par ailleurs, les choix de Luis Enrique sont toujours payants. Titulaire au poste de latéral gauche en l’absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez a livré un véritable match de patron face à Lamine Yamal. « Le champion du monde 2018 a simplement été formidable, comme on ne l’avait pas vu depuis une éternité, dans sa manière de défendre en avançant et en mordant, s’il le fallait, sans oublier son superbe but de la tête (72e). » Si les Rouge & Bleu ont un temps douté après les sorties sur blessure de leurs cadres, ils ont rapidement su se ressaisir. Moins de deux minutes après l’égalisation de Lamine Yamal, Vitinha puis Fabian Ruiz ont confirmé que cette équipe n’était pas double championne d’Europe pour rien. « Une manière d’annoncer au Barça qu’il lui faudra attendre, encore, pour recommencer à essayer de battre Paris. C’est malin, octobre n’est pas terminé qu’on a déjà des envies de printemps », conclut L’Équipe.

À lire aussi : Les louanges de Luis Enrique envers Lucas Hernandez

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette nouvelle victoire de patron du PSG en Ligue des champions. Les deux équipes ont livré une excellente partition sur la pelouse du Parc des Princes, avec six buts, de l’intensité et vingt dernières minutes sublimes. Une nouvelle performance XXL, une semaine après sa victoire spectaculaire face à Manchester City (4-2). « Ce point de passage de la Ligue des champions, entre deux prétendants à la victoire finale le 5 juin, s’est soldé par un 4-2 qui aurait pu finir plus haut dans la profusion au tableau d’affichage. Et Barcelone, après onze succès en onze rencontres, n’est plus invaincu. Il y a plus fort et c’est le PSG, comme d’habitude. » Malgré une hécatombe de blessures, le double champion d’Europe a fait preuve de courage, d’hargne et d’abnégation, à l’image de la prestation de Lucas Hernandez.

L’international français était la surprise choisie pour contenir Lamine Yamal, en l’absence de Nuno Mendes. Et il a parfaitement répondu présent. « Il existe peu de défenseurs sur terre qui ont réussi à réduire l’influence du génial espagnol et il est entré dans cette catégorie. Avec Marquinhos teigneux dans son marquage individuel sur Gordon, les deux ont ébloui et rappelé que le PSG peut aussi construire ses succès, ceux de demain, sur cette immense capacité à imposer des duels acharnés. » Luis Enrique a réussi sa mission en donnant à son défenseur de 30 ans la confiance nécessaire. « Il a été dit, écrit et hurlé partout que Luis Enrique parvenait à entrer dans la tête de ses joueurs. L’expression n’a jamais trouvé autant de sens que dans la performance du latéral gauche », conclut le quotidien francilien.

LUCAS HERNANDEZ SE TRANSFORME EN HÉROS POUR LE PSG 💥 Le défenseur aligné pour pallier la blessure de Nuno Mendes remet les Parisiens devant le Barça d’un coup de tête ☄️ #PSGFCB | #UCL https://t.co/6bABU6mpim — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2026