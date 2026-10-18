Info à la Une – Face au RC Strasbourg, le PSG peut remercier Ousmane Dembélé

Entré en jeu en seconde période, Ousmane Dembélé a été le principal protagoniste de la victoire renversante du PSG sur la pelouse du RC Strasbourg (3-1).

Quelques jours après sa victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2) en Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi, à quelques jours de la réception du FC Barcelone en C1. Mais « l’équipe B » parisienne a longtemps souffert face au RCSA avant de renverser le match grâce à ses entrants. Et un joueur a marqué les esprits durant la seconde période : Ousmane Dembélé. Trois jours après sa belle prestation à l’Etihad Stadium face aux Citizens, le numéro 10 des Rouge & Bleu a été l’homme fort de la victoire renversante du PSG à la Meinau (3-1). Entré en jeu à la 63e minute, le Ballon d’Or 2025 a pourtant manqué un penalty quelques minutes plus tard (67e) qui aurait permis à son équipe d’égaliser. Mais l’international français n’a pas douté et a été impliqué dans les trois buts de son équipe en 16 minutes. D’abord grâce à une passe décisive pour Illia Zabarnyi (1-1, 77e), puis avec une frappe éclair à l’entrée de la surface pour donner l’avantage à son équipe (2-1, 85e). Enfin, après un sublime contrôle suite à un dégagement de Matvey Safonov, il a été à l’origine du troisième but, inscrit par Désiré Doué sur un service de Ferran Torres (3-1, 90e+3). « Du travail de pro, venu confirmer qu’au-delà des débats sur l’équipe A et l’équipe B, il y a un onze avec ou sans lui », résume L’Équipe. La prestation difficile de Ferran Torres à la pointe de l’attaque confirme que personne d’autre n’arrive à mieux comprendre ce poste qu’Ousmane Dembélé. « De Marco Asensio à Gonçalo Ramos en passant par Randal Kolo Muani ou Lee Kang-in, personne n’est parvenu à avoir une telle influence dans la mécanique offensive des doubles champions d’Europe. »

Après la rencontre, Luis Enrique est revenu avec le sourire sur la prestation de son homme fort, qui avait bénéficié de quelques jours de repos la semaine précédente : « Je lui ai dit : « Si tu joues 25 minutes pour donner une passe décisive et mettre un but, tu n’as pas besoin de jouer plus, c’est suffisant » (…) Ousmane est un joueur très différent de ce que tout le monde peut voir. Il a été dans la meilleure école de foot à Barcelone. Il sait déjà tout. Un joueur qui vient de Barcelone s’adapte à ce que j’aime dans le foot, il comprend parfaitement s’il doit être sur le côté ou dans l’axe. La compréhension du jeu, c’est fondamental pour nous. Quand tu as des joueurs qui ont déjà cette expérience, c’est tellement différent. » Alors que quelques interrogations entouraient Ousmane Dembélé ces dernières semaines, l’attaquant de 29 ans reste sur un excellent bilan depuis le début de la saison avec 4 buts et 6 passes décisives en 9 matchs disputés. « L’intéressé confie en privé avoir d’excellentes sensations et monter en puissance, de bon augure avant les retrouvailles mardi contre le Barça. Autant d’éléments pas anodins alors que les discussions autour de sa prolongation, ralenties par la trêve internationale, ne sont plus très loin de trouver une issue positive », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien souligne également l’entrée déterminante d’Ousmane Dembélé lors de la victoire face au RC Strasbourg (3-1) en Ligue 1. La gestion minutieuse de son numéro 10 par Luis Enrique a une nouvelle fois porté ses fruits. Ces trois points glanés en Alsace permettent aux Rouge & Bleu d’occuper provisoirement la tête du championnat. « Son entrée sur la pelouse de la Meinau a été aussi spectaculaire que déroutante : un pénalty manqué, un but et une passe décisive en l’espace de 27 minutes. Trois séquences, trois visages, mais une même impression laissée au stade. Quand le Ballon d’or entre dans la danse, tout peut arriver, à commencer par redonner espoir à sa propre équipe qui était menée au score jusqu’à la 77e minute. » De bon augure avant le match tant attendu face au FC Barcelone en Ligue des champions, mardi. Pendant plus d’une heure, l’équipe remaniée du PSG n’arrivait pas à trouver la solution et semblait se diriger vers une deuxième défaite en Ligue 1. Mais l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé a complètement changé la physionomie du match. L’ancien Barcelonais a immédiatement imposé son rythme à la rencontre et a rappelé tout ce qu’il apportait au jeu parisien. « La séquence aura en tout cas résumé une partie du personnage capable de faire basculer une rencontre, avec ses fulgurances comme avec ses imperfections (…) Sa prestation du soir est surtout venue rappeler le rôle prépondérant et déterminant du champion du monde dans le collectif de Luis Enrique », conclut le quotidien francilien.

😮‍💨 ILS SONT INSUBMERSIBLES ! Désiré Doué s’invite à la fête et le @PSG_inside s’impose à Strasbourg ! 👊 #RCSAPSG https://t.co/UVI0TA7nWE — L1+ (@ligue1plus) October 17, 2026