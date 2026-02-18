Info à la Une – Grâce à Doué, le PSG renverse l’AS Monaco et prend une option sur la qualification

Mené 2-0, le PSG est parvenu à renverser l’AS Monaco en barrage aller de la Ligue des champions (2-3) grâce à une belle performance de Désiré Doué. Les Parisiens prennent une option sur la qualification pour les huitièmes de finale.

Le PSG s’est fait peur ce mardi soir au Stade Louis-II. Auteur d’une entame de match catastrophique, avec un doublé inscrit par Folarin Balogun, un penalty manqué de Vitinha et une sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale est parvenu à renverser la rencontre grâce à un homme : Désiré Doué. Entré à la place du Ballon d’Or, le Golden Boy a été l’auteur d’un doublé et à l’origine du but égalisateur d’Achraf Hakimi. « C’est une victoire méritée, qui aurait pu être plus large si les Parisiens avaient fini par inscrire leur quatrième but au bout d’une seconde période à sens unique, faussée par l’expulsion précoce d’Aleksandr Golovin (48e). » Mais Philipp Köhn a multiplié les parades et laisse un espoir à sa formation avant le match retour au Parc des Princes le 25 février prochain. Si quelques décisions arbitrales n’ont pas tourné en faveur de l’ASM (une possible faute sur le premier but de Désiré Doué et une main de Marquinhos non sifflée dans la surface), « il y avait un fossé entre les deux équipes et il risque de s’agrandir la semaine prochaine au Parc des Princes », constate L’Equipe.

Le PSG aura surtout eu le grand mérite de se remettre à l’endroit après une entame de match très compliquée marquée par le premier but de Folarin Balogun au bout de 55 secondes de jeu. Face à une défense parisienne très inquiétante, l’international américain s’est même offert un doublé après 20 minutes de jeu. « C’est dans la gestion des contrariétés que les meilleures équipes se révèlent et l’une des grandes forces du PSG est de ne jamais se victimiser. Sans jamais s’affoler, sans rien modifier à son tempo de jeu et en continuant à essorer les Monégasques dans d’interminables séquences de possession, le champion de France a fini par revenir. À la pédale et au mérite, et au talent forcement », rapporte L’E. Si le champion d’Europe ne semble pas vraiment dans ses temps de passage, il avance quand même.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire renversante du PSG en barrage aller de la Ligue des champions. Mis à rude épreuve par l’AS Monaco, le club de la capitale a fait vivre une soirée particulière à ses supporters. « C’est une constante avec cette formation déroutante, mais toujours debout et prête à défendre son titre, davantage dans la douleur qu’en déployant un football total (…) Imparfaits et loin d’évoluer à leurs hauteurs habituelles, les Parisiens peuvent encore compter sur leur mental de gagnant pour renverser des situations mal embarquées en ayant affiché deux buts de retard après seulement 20 minutes. » Les Rouge & Bleu ont pu compter sur un homme qui a su répondre aux critiques : Désiré Doué. Le numéro 14 parisien est l’auteur d’un doublé et est aussi impliqué sur le but d’Achraf Hakimi. « Trois actions qui rappellent pourquoi ce garçon est si différent et pourquoi sa place se trouve bien dans le onze de départ lorsqu’il est létal et moins centré sur lui-même. »

Grâce à lui, le PSG va aborder la seconde manche avec une option non négligeable sur la qualification, qui était difficilement imaginable après l’entame de match cataclysmique. « Ce PSG version 2025-2026 est toujours aussi illisible, d’un match sur l’autre, difficile à cerner, il l’est également au cours d’un même match, étant capable de se réveiller soudainement et surmonter les coups durs alors qu’on le pense à terre. » Avec un nouveau penalty manqué par Vitinha, le club parisien a un problème récurrent dans ce domaine. Le moral de l’équipe aurait aussi pu être plombé suite à la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé, gêné au mollet. « Mais certaines choses demeurent immuables dans cette équipe capable de faire parler son orgueil à défaut de dérouler sa partition comme elle pouvait le faire à pareille époque la saison dernière. Davantage dans la réaction que dans l’action, le PSG a pu compter sur Désiré Doué, le vrai, l’artiste, pour croire en son destin, même s’il continue de se faire peur… », conclut LP.