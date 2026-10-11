Info à la Une – Grâce à ses cadres, le PSG s’impose face au Mans

Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, le PSG a d’abord peiné face au Mans et a dû attendre l’entrée de ses joueurs cadres pour s’imposer au Parc des Princes (3-1).

Trois semaines après son dernier match en Ligue 1, le PSG retrouvait la compétition samedi soir. À l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, le club parisien accueillait Le Mans. Quelques jours avant le match de Ligue des champions face à Manchester City, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi avec notamment Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Lucas Beraldo, Dro Fernandez ainsi que Mika Godts, qui connaissait sa première titularisation. Cependant cette rencontre face au Mans a mis en évidence un écart trop important entre les cadres et les remplaçants. Il a fallu attendre l’entrée en jeu de joueurs comme Fabian Ruiz, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia à l’heure de jeu pour voir les Rouge & Bleu s’imposer. « À l’exception peut-être de Lucas Digne, aucun des ‘sans-grade » aligné samedi – Hernandez, Zabarnyi, Dro, Beraldo, Godts – ne s’est particulièrement mis en valeur. C’est un problème : Paris ne pourra pas nourrir sa quête d’un triplé historique en Ligue des champions en ‘jouant’ à treize ou quatorze pendant huit mois… », rapporte L’Équipe.

Si le manque de rythme de certains éléments peut aussi expliquer cette prestation poussive, les joueurs de rotation n’ont pas marqué de points alors qu’un marathon de matchs attend le double champion d’Europe. Par exemple, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Dro Fernandez et Illya Zabarnyi n’avaient cumulé à eux quatre que 170 minutes en Ligue 1 avant d’affronter Le Mans. Pourtant Luis Enrique misera énormément sur la concurrence cette saison. Mais la charnière centrale composée d’Illia Zabarnyi et de Lucas Hernandez n’a pas rassuré et la différence entre le milieu titulaire João Neves-Vitinha-Fabian Ruiz et les remplaçants est trop importante. Lucas Beraldo a affiché un déchet technique trop important en sentinelle et « on doute vraiment que le Brésilien est un jour l’intensité nécessaire à ce poste. » De son côté, Dro Fernandez est toujours aussi léger physiquement malgré une certaine qualité technique. « Un élément est clair : l’ex Barcelonais, à la technique fine (cela ne souffre d’aucun débat), n’est pas (encore) prêt pour l’intensité de la L1. Et donc de la C1. » Même constat pour Mika Godts. « Il va falloir qu’il intègre les exigences physiques de la L1 rapidement. Lui aussi, s’il ne muscle pas son jeu, va avoir des problèmes. Dans le un-contre-un, l’ex de l’Ajax Amsterdam passe encore trop peu. On est encore loin – et c’est tout à fait normal – de l’influence d’un Kvaratskhelia », résume le quotidien sportif.

En seconde période, Le Mans a répondu à l’ouverture du score sur penalty de Lucas Beraldo. Il a donc fallu attendre l’entrée en jeu des titulaires habituels pour voir le PSG reprendre le match à son compte. Quelques minutes après son entrée, Khvicha Kvaratskhelia a bien suivi une reprise de Fabian Ruiz repoussée par le gardien pour redonner l’avantage aux Rouge & Bleu. Le Géorgien est l’un des joueurs les plus décisifs en sortie de banc en 2026 en étant impliqué dans sept buts (six réalisations, une passe). « Seuls Fabio Silva, avec Dortmund, et Michael Olise, avec le Bayern Munich (huit chacun), font mieux cette année parmi les joueurs évoluant dans les cinq grands Championnats européens. » Avec les cadres sur le terrain, tout est allé dans le bon sens avec des connexions plus fluides, un jeu plus rapide et de nombreuses occasions créées. « Luis Enrique a toujours une vision à moyen terme dans la gestion de son effectif et devait préserver certains éléments avant d’aller défier City à l’Etihad Stadium mercredi. Il n’avait déjà plus de doutes sur le onze à aligner en Angleterre. Les prestations de ses titulaires habituels ne le feront pas changer d’avis », conclut L’Équipe.

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De son côté, Le Parisien met également en avant cette victoire du PSG face au Mans (3-1) grâce à l’entrée en jeu des joueurs cadres. Pendant longtemps, le champion de France a livré une prestation insipide sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi, avec des joueurs aux jambes moins lourdes ayant peu ou pas participé à la trêve internationale. « Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que son équipe presque B se comporterait comme une réserve de la réserve, plombée par une incroyable succession d’erreurs techniques dans les relances et les sorties de balle, comme si la plupart avaient enfilé des caisses à savon au lieu de chaussures de foot. » Malgré l’ouverture du score de Lucas Beraldo sur penalty, le PSG n’a pas dissipé les doutes sur le niveau de ses habituels remplaçants. Les Rouge & Bleu ont affiché un visage friable et méconnaissable, et le club sarthois en a profité pour égaliser au retour des vestiaires (55e).

Face à cela, Luis Enrique a décidé de siffler la fin de la récréation en faisant entrer ses cadres, qui ont rapidement brillé, trois minutes seulement après leur entrée en jeu. Khvicha Kvaratskhelia a redonné l’avantage à son équipe, puis Maghnes Akliouche a inscrit son premier but sous le maillot parisien. « À quatre jours, d’un déplacement autrement plus périlleux sur la pelouse de Manchester City pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, il lui faut toutefois gamberger sur le scénario du soir et se dire que la solution ne viendra pas toujours du banc », conclut le quotidien francilien.

KVARATSKHELIA RÉPOND PRÉSENT ! Un but en deux temps et le @PSG_inside reprend les devants 🔥 #PSGLMFC https://t.co/JAKPdtUrou — L1+ (@ligue1plus) October 10, 2026