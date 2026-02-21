Info à la Une – Ibrahim Mbaye à la relance face au FC Metz

Lancé chez les professionnels par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye joue beaucoup moins ces dernières semaines avec le PSG. Il devrait retrouver du temps de jeu contre Metz.

Avec les nombreuses blessures dans le secteur offensif au sein du PSG, Luis Enrique avait beaucoup fait jouer Ibrahim Mbaye lors de la première partie de saison (22 matches toutes compétitions confondues, 914 minutes de temps de jeu). Avec ses performances, le titi avait été convoqué pour la Coupe d’Afrique des nations, qu’il a remportée avec le Sénégal. Depuis son retour de cette dernière, il a un peu moins joué. En l’espace de quatre semaines, Ibrahim Mbaye est passé de tout à rien, d’un joueur appelé à prendre du galon à un rôle de figurant qui ne sort même plus du banc. Pas la moindre minute de jeu lors des trois dernières sorties du PSG, avance L’Equipe.

À lire aussi : PSG – Ibrahim Mbaye plaît à la Premier League

22 matches joués depuis le début de la saison

« Ce n’est pas ainsi que l’international sénégalais (huit sélections, deux buts) et son club avaient envisagé les choses. L’idée, dans la foulée de la CAN remportée avec le Sénégal, consistait plutôt à surfer sur l’expérience et la confiance engrangées au Maroc. Et confirmer la (bonne) impression laissée avant son départ : Mbaye avait débloqué son compteur but contre Rennes (5-0, le 6 décembre), avant de délivrer deux passes décisives le match suivant face à Metz (3-2, le 13) », lance le quotidien sportif. C’est ainsi qu’il fallait interpréter les deux titularisations offertes par Luis Enrique à son retour, contre l’AJ Auxerre (1-0, le 23 janvier) et Strasbourg (2-1, le 1er février). Le constat, au sein du staff, est que la réponse apportée par le « Titi » a été en deçà des attentes. Voilà Mbaye revenu en salle d’attente après une dernière prestation en Alsace écourtée dès la mi-temps, générant frustration et incompréhension, souligne L’Equipe. Au-delà de son manque de régularité, la difficulté de rebasculer dans le quotidien parisien après une aventure d’un mois en sélection est évoquée au PSG pour expliquer sa soudaine disparition des radars. Sans penser que l’intéressé pouvait aussi souffrir d’un contrecoup physique après son périple au Maroc. « À la CAN, Mbaye a joué un rôle actif dans la conquête du titre : six entrées en jeu, un but et deux passes décisives. En donnant, au fil des matches, la sensation d’avoir franchi un cap, comme si son mois de décembre prolifique avec le PSG l’avait désinhibé. Jusque-là, sa première partie de saison avait plutôt été l’illustration d’un potentiel inabouti faute de statistiques. C’est un axe de progression identifié par le staff. Avec beaucoup d’exercices spécifiques supplémentaires à l’entraînement », conclut L’Equipe.