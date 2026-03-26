Info à la Une – La LFP doit rendre sa décision concernant le report du match Lens / PSG

Ce jeudi, la LFP doit rendre sa décision concernant le report du match opposant le RC Lens au PSG. Malgré l’opposition des Sang & Or, la Ligue a des chances d’accepter la demande parisienne.

Après des jours de tensions entre le RC Lens et le PSG au sujet d’un éventuel report du choc de la 29e journée de Ligue 1, la Ligue doit trancher. Ce jeudi matin, la LFP doit rendre sa décision à l’issue de son conseil d’administration. Afin de préparer au mieux ses deux matchs de quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool (8 et 14 avril), le club parisien a demandé le report de sa rencontre face aux Sang & Or, programmée entre les deux matchs européens (11 avril). Cependant, le club artésien a clairement affiché son opposition.

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Seulement 11 votants sur les 17 membres du Conseil d’Administration ?

Mais l’accord du RC Lens n’est pas nécessaire dans ce dossier. « La CA est en effet souveraine pour une telle décision, comme le prévoient les statuts et règlements de la Ligue. L’article 22 concernant ses ‘attributions’ lui donne notamment le pouvoir ‘d’arrêter le calendrier général des épreuves et le calendrier des rencontres (…) et de procéder à toute modification de ceux-ci en cours de saison' » comme le rappelle L’Equipe. En général, sa volonté est d’arranger les équipes encore engagées en coupes d’Europe, Strasbourg ayant également demandé le report de sa rencontre face au Stade Brestois. La rencontre pourrait donc être reportée entre la 33e et la 34e journée de Ligue 1, la seule case encore disponible.

Du côté du RC Lens, on s’appuie sur d’autres textes prévoyant que « la commission des compétitions (fixera), en règle générale, sous réserve d’assurer le respect de l’équité et de l’intégrité de la compétition, les matches retour remis ou à rejouer à la première date disponible et avant les deux dernières journées de Championnat. » Mais du côté de la LFP, on fait remarquer la mention « en général », qui indique bien un souhait, mais pas une obligation. Par le passé, plusieurs clubs européens avaient déjà bénéficié d’un réaménagement de leur calendrier pour favoriser leur parcours en coupes d’Europe. Mais le report de Lens / PSG, qui lutte pour le titre, donnerait « une nouvelle fois le sentiment que le PSG pèse très lourd à la Ligue, même si d’autres ont aussi bénéficié de tels aménagements », précise L’E. Lors du conseil d’administration qui se tiendra ce jeudi matin, ils ne seront a priori que 11 votants sur les 17 membres du CA. « Olivier Létang (Lille) est encore suspendu après ses propos sur l’arbitrage. Pablo Longoria (OM) et Fabrice Bocquet (Nice) ont quitté leurs clubs et ne siègent plus. Nasser al-Khelaïfi (PSG) et Marc Keller (Strasbourg) sont directement concernés, tout comme Victoriano Melero (président du syndicat Foot Unis et DG du club parisien) », conclut le quotidien sportif.