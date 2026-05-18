Info à la Une – La mauvaise soirée du PSG à Jean-Bouin

Hier soir, le PSG s’est incliné contre le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 (2-1). Il a également vu Ousmane Dembélé sortir sur blessure à treize jours de la la finale de la Ligue des champions.

Le court déplacement du PSG au stade Jean-Bouin hier avait tout pour permettre au club de la capitale de terminer en beauté sa saison 2025-2026 de Ligue 1. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu pour les Rouge & Bleu. Les Parisiens, après avoir mené au score grâce à Bradley Barcola, qui termine meilleur buteur du PSG en Ligue 1 avec onze buts, ont vu le Paris FC renverser la situation dans les quinze dernières minutes du match (2-1). Ce revers confirme que ce quatorzième titre de champion de France de l’histoire du club, fêté quatre minutes dimanche devant le virage dans une ambiance lunaire, s’appuie sur un bilan comptable nettement plus faible que l’an dernier (84 points contre 76 cette saison). Mais il n’aura surtout livré que très peu d’enseignements positifs. Quasiment aucun, en fait, lance L’Equipe. « La sortie d’Ousmane Dembélé à la 27e minute restera le vrai point noir de cette soirée. Dimanche, dans l’entourage du Ballon d’Or, on se voulait rassurant, avançant le « principe de précaution » après que le joueur a ressenti autour du quart de jeu une gêne au niveau d’un mollet », assure le quotidien sportif.

Un match à oublier

En treize jours, ce type de contracture, si elle se confirme, est aisément « résorbable ». Mais elle rappelle à quel point le corps du numéro 10 du PSG doit être géré avec justesse, avance L’Equipe. « Cette alerte chez un joueur cadre aurait pu être un épiphénomène si elle ne s’était pas accompagnée d’une production aussi faible. Peu d’intensité, peu d’envie, peu de créativité. Les entrants – Gonçalo Ramos, Lee Kang-in, Senny Mayulu, Dro Fernandez…- plus mauvais les uns que les autres, avec la palme au Portugais, savaient sans doute qu’ils ne pourraient pas bouleverser la hiérarchie du onze d’ici le 30 mai. Mais les attitudes – et ce n’est pas commun dans son groupe – ont été très douteuses. » Le PSG n’abordera pas sa finale européenne comme ce match du dimanche. Mais pour « construire un chemin » vers le 30 mai, Luis Enrique se serait sans doute vraiment passé de cette purge dominicale, conclut le quotidien sportif.