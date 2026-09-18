Le PSG possède dix joueurs dans les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Il a décidé de pousser deux candidatures dans l’optique d’une possible victoire, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Le choix de ne pas mettre en avant Fabián Ruiz, qui a aussi des arguments, interroge.

Le PSG a réalisé une saison 2025-2026 de haut standing avec une nouvelle Ligue des champions glanée. Lors de la campagne européenne, il a vu plusieurs de ses joueurs grillés. Neuf joueurs présents lors de cette campagne historique sont nommés au Ballon d’Or 2026 (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé). Selon certains médias, le PSG aurait décidé de mettre en avant deux joueurs, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Dans la liste des dix Parisiens nommés, avec Ferran Torres qui a signé cet été pour la distinction individuelle suprême, il y a également Fabián Ruiz qui pourrait prétendre soulever le trophée le 26 octobre prochain à Londres, lui qui a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde la saison dernière. Le fait que le PSG ne mette pas en avant son numéro 8 interroge, selon L’Equipe.

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Le PSG a commencé en poussant également Ruiz

Cette année, jusqu’à présent, et au bout d’une période de réflexion, les dirigeants du PSG avaient établi une stratégie claire et avaient acté que, contrairement à leurs principaux concurrents , ils allaient « pousser » trois candidats parallèlement : Fabián Ruiz, Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, lance le quotidien sportif. Ce plan n’aura duré que quelques semaines. Mercredi soir, nos confrères du Parisien révélaient que le PSG avait décidé de resserrer son choix autour de ses deux attaquants, avance L’Equipe. Huit jours après le début du vote, cette option soulève nécessairement des questions. Et, notamment, pourquoi ce changement de cap assez tardif ? Interrogé jeudi, le PSG nous a officiellement fait savoir : « Nous n’avons pas vocation à commenter davantage notre stratégie ou nos intentions. Nous avons 10 joueurs sur 30 nommés pour le Ballon d’Or. (…) C’est une grande fierté pour le Paris Saint-Germain. Ces nominations illustrent la réussite d’un collectif et le travail accompli par l’ensemble du club. Comme nous l’avons déjà fait savoir depuis plusieurs semaines, nous considérons qu’un Parisien mérite de remporter le Ballon d’Or. » En interne, on glisse que la récompense est prise en haute considération par le PSG, mais qu’elle ne revêt pas le même enjeu pour les joueurs que pour le club. Et que la « sélection » se serait effectuée de manière assez naturelle au sein du vestiaire. Cette évolution de la stratégie trouve aussi (et surtout) son origine bien au-delà du Campus de Poissy. Des acteurs influents, notamment autour de Nasser al-Khelaïfi, estimaient que la stratégie adoptée allait conduire à une dispersion des voix et donc à un revers, indique L’Equipe. Cette nouvelle stratégie n’a pas été décidée en lien avec le camp de Fabián Ruiz. Le milieu de terrain a découvert comme le grand public la nouvelle orientation du PSG mercredi soir. Un risque de rupture existe-t-il ? L’ancien Napolitain, personnage bienveillant, n’est pas du genre à entrer dans un conflit ouvert. Mais sa réaction, dans les prochains jours, sera forcément à guetter, conclut le quotidien sportif.