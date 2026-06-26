Info à la Une : Le départ de Gonçalo Ramos se précise…

L’avenir de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain continue de s’écrire en pointillés et l’AC Milan est passé à l’action pour le recruter !

Vers un départ du subersup le plus iconique de l’histoire du PSG ? Utilisé principalement comme alternative en attaque cette saison, Gonçalo Ramos se rapproche un peu plus tous les jours d’un transfert lors de ce mercato estival. Déjà annoncé dans le viseur de plusieurs clubs ces dernières semaines, l’attaquant de 25 ans ferait désormais l’objet d’une première offensive concrète de l’AC Milan.

L’AC Milan passe à l’action

Depuis plusieurs semaines, le nom de Gonçalo Ramos revient avec insistance du côté de Milan. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano sur sa chaîne Youtube, le club lombard a même passé une nouvelle étape en transmettant une première offre officielle au Paris Saint-Germain pour recruter l’international portugais.

Le journaliste italien précise que l’AC Milan a fait de Ramos sa priorité pour renforcer son secteur offensif. En parallèle des discussions avec le PSG, des négociations seraient également en cours avec le joueur et son représentant, Jorge Mendes, afin de trouver un accord sur les contours d’un futur contrat.

Cette offensive intervient quelques jours après plusieurs informations allant dans le même sens. Le quotidien A Bola, souvent bien informé sur l’actualité des joueurs portugais, affirmait notamment que Gonçalo Ramos considérerait son aventure parisienne comme terminée et qu’il serait désormais ouvert à un départ cet été.

Une première offre connue et un prix fixé selon la presse italienne

Fabrizio Romano confirme les informations parues au Portugal en annonçant que Gonçalo Ramos souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Une position qui pourrait faciliter les discussions entre les différentes parties, même si aucun accord n’a encore été trouvé avec le club de la capitale. L’AC Milan entend toutefois aller vite. Le club italien souhaite boucler ce dossier rapidement, conscient qu’il n’est pas seul à s’intéresser à l’international portugais selon le spécialiste mercato. Cette concurrence pousse les dirigeants milanais à vouloir prendre les devants dans ce dossier, alors que Gonçalo Ramos figure en tête de leurs priorités offensives pour la saison prochaine.



Du côté de la presse italienne, on va même plus loin sur le dossier Gonçalo Ramos. En effet, La Gazzetta dello Sport annonce dans son édition du jour qu’une première offre a déjà été soumise avec un prix révélé : inférieur aux plus de 40 millions exigés par le PSG. Le club de la capitale n’a pas l’intention de brader son joueur, acheté pour 80M€ (avec bonus) en 2023. Aujourd’hui, l’AC Milan disposerait d’une léger avance sur ce dossier par rapport à la concurrence. Le quotidien italien explique que le montant total, entre la partie fixe et les bonus, pourrait finalement s’élever à 45 millions d’euros et l’attaquant portugais se verrait proposer un long contrat à 4 millions d’euros annuel. Les contacts avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, seraient même entrés dans une « phase décisive ».

En pleine Coupe du Monde, Gonçalo Ramos est aujourd’hui au centre des rumeurs et des discussions à l’approche de l’ouverture du mercato estival.