Info à la Une – Le nouveau chef d’oeuvre du PSG en Ligue des champions

Lors d’une nouvelle soirée de Ligue des champions, le PSG a ébloui la planète football avec un large succès sur la pelouse de Villarreal (6-0).

Soirée européenne rime avec masterclass parisienne. Après ses succès retentissants face au Slovan Bratislava (6-1), à Manchester City (4-2) et au FC Barcelone (4-2), le PSG a livré une nouvelle prestation XXL en Ligue des champions. Sur la pelouse de Villarreal, le double champion d’Europe a offert une nouvelle démonstration (6-0), avec notamment quatre buts inscrits en 17 minutes par João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu et Fabian Ruiz. Malgré les absences de joueurs cadres comme Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l’équipe de Luis Enrique déroule sa méthode implacable. « Rien ne résiste au PSG du moment, porté par un milieu souverain et par Fabian Ruiz, 125 ballons touchés et auteur d’un doublé pour son retour au pays », rapporte L’Équipe dans son édition du jour.

Le jeune David Boly a également participé à la fête en inscrivant son premier but en professionnel. Si Fabian Ruiz a rayonné dans cette rencontre, Maghnes Akliouche continue de performer, lui qui est devenu le deuxième meilleur passeur de la Ligue des champions cette saison. « L’équipe de Luis Enrique a broyé son adversaire (6-0) à une vitesse record pour conforter sa première place au classement, enregistrer une dixième victoire d’affilée toutes compétitions confondues, et envoyer à l’Europe le message d’un appétit toujours plus aiguisé », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien revient aussi sur le nouveau récital du PSG en Ligue des champions. Avec ce nouveau succès, son dixième toutes compétitions confondues, le club de la capitale conforte sa place de leader du classement général. « Une demontada, une vraie ! Une vague rouge et bleu a déferlé ce mardi soir sur l’Espagne et tout englouti sur son passage, emportant dans son sillage un ‘Sous-marin jaune’ transformé en une épave. » Sur la pelouse de Villarreal, les joueurs de Luis Enrique ont une nouvelle fois marqué les esprits en entrant dans l’histoire de la compétition en inscrivant quatre buts en 17 minutes. « Les supporters réunis dans le petit chaudron jaune du stade de la Céramique ont eu le droit cette fois-ci à la version rouleau compresseur, celle qui presse, vous concasse, détruit en mille morceaux et ruine vos espoirs en un rien de temps. »

Dès l’entame du match, les Rouge & Bleu ont activé le mode rouleau-compresseur en étouffant leurs adversaires grâce à leur pressing. « Luis Enrique a bâti une machine, capable de réciter toujours la même partition, fluide, où la coordination des déplacements des uns et des autres rend l’ensemble terriblement beau et jouissif. » Des joueurs comme Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Senny Mayulu continuent de marquer les esprits en l’absence des joueurs cadres. Le milieu parisien João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz a une nouvelle fois rayonné. L’Espagnol est l’incarnation même de ce football moderne. Il « ne gagnera sûrement jamais le Ballon d’or, mais il méritera un jour une thèse pour parler de son importance. Dans ce PSG qui joue avec les sens et régale, le gaucher a symbolisé à merveille cette élégance collective et individuelle comme il l’a démontré sur sa deuxième réalisation », souligne le quotidien francilien.

LE PSG MARQUE 3 BUTS EN 4 MINUTES ET MÈNE 3-0 EN 13 MINUTES 😱😱😱 Il ne fallait pas arriver en retard sur CANAL+Foot 😵‍💫 #VILPSG | #UCL https://t.co/IcxCV2sEyw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 3, 2026