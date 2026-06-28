Info à la Une : Le PSG accélère pour Maghnes Akliouche !

Ces derniers jours, le mercato s’accélère côté PSG après les departs, place aux arrivées avec des rumeurs insistantes autour d’un joueur : Maghnes Akliouche !

Le Paris Saint-Germain semble bel et bien passer à la vitesse supérieure dans le dossier Maghnes Akliouche. Déjà annoncé parmi les priorités du club de la capitale ces dernières heures, le milieu offensif de l’AS Monaco se rapproche un peu plus de Paris. Plusieurs sources concordent désormais sur une accélération des discussions autour de l’international français.

Le PSG prêt à passer à l’offensive

Selon les dernières informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain est désormais en mesure d’avancer concrètement sur ce dossier. Après avoir trouvé un accord avec l’AC Milan pour le transfert de Gonçalo Ramos et alors que le départ de Lee Kang-in se précise, le club parisien dispose désormais de la marge nécessaire pour accélérer sur l’arrivée de Maghnes Akliouche.

Le quotidien sportif précise que les discussions se poursuivent entre les différentes parties et que du mouvement est attendu dans les prochains jours. Selon une source, ce transfert pourrait même se faire « très vite ». Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2028, l’international français aurait fait du PSG sa priorité et laisserait ses représentants gérer les négociations pendant qu’il dispute la Coupe du monde.

Une tendance confirmée

Ces nouvelles informations viennent renforcer la tendance observée tout au long de la journée. Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano expliquait que le Paris Saint-Germain poussait activement pour recruter Maghnes Akliouche et occupait actuellement la position la plus favorable dans les discussions, malgré l’intérêt de deux clubs de Premier League.

Plus tôt, le journaliste mercato, Santi Aouna, révélait également que le joueur avait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale après un échange avec Luis Enrique.

L’Équipe ajoute enfin que les bonnes relations entre le PSG et l’AS Monaco pourraient faciliter les négociations, alors que le club monégasque, qui réclamait environ 70 millions d’euros l’été dernier, ne devrait pas se montrer aussi inflexible lors de ce mercato estival.

Reste à voir l’offre proposée à l’AS Monaco pour son joueur et si Paris arrive à boucler un des premiers dossiers majeurs de cet été !