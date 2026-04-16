Info à la Une – Le PSG affrontera le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG attendait son adversaire. Il affrontera le Bayern Munich, tombeur du Real Madrid hier soir (4-3).

Mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions (0-2). Un succès, cumulé à celui au Parc (2-0) qui a permis au club de la capitale de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Les Parisiens attendaient leur adversaire à ce stade de la compétition. Le Bayern Munich avait pris un léger avantage avec son succès sur la pelouse du Santiago Bernabeu la semaine dernière (1-2). Mais cet avantage va voler en éclats au bout de 30 secondes. Sur une erreur de relance de Manuel Neuer, Arda Güler frappe des 30 mètres dans le but vide (0-1, 1e). Le Real Madrid a donc dès le début de match refait son retard. Mais le Bayern Munich va rapidement réagir et dès la sixième minute égaliser. Sur un corner, Pavlovic profite d’une sortie complètement ratée de Lunin pour propulser le ballon au fond des filets, lui qui était sur la ligne de but (1-1, 6e). Le match s’emballe et c’est le Real Madrid qui va de nouveau faire trembler les filets. Après une faute aux 25 mètres, Arda Güler se présente pour tirer un coup franc. L’international turc enroule sa frappe du gauche qui termine dans le but de Manuel Neuer (1-2, 29e). Comme après l’ouverture du score, il ne faut pas attendre longtemps pour voir le Bayern revenir au score. Lancé dans la surface par Dayot Upamecano, Harry Kane contrôle le ballon et ajuste Lunin pour égaliser (2-2, 38e). Dans une fin de première mi-temps folle, Vinicius Junior va trouver la barre (41e) avant de voir Kylian Mbappé donner l’avantage une troisième fois au Real (2-3, 42e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce léger avantage espagnol, qui amènerait les deux équipes en prolongations si le score n’évoluait pas.

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La manche aller au Parc des Princes le 28 avril

Le début de la seconde période est moins riche en occasions. Il faut attendre les 30 dernières minutes de la rencontre pour voir les deux équipes se procurer de belles situations sans pour autant réussir à tromper les deux gardiens. Alors que l’on se dirige vers les prolongations, le Real Madrid va terminer à dix. Entré en jeu à la 62e minute, Eduardo Camavinga va récolter deux cartons jaunes en huit minutes. L’international français est expulsé et laisse son équipe en infériorité numérique pour les cinq dernières minutes de la rencontre. Une expulsion qui va avoir rapidement des conséquences. Trois minutes après cette dernière, Luis Diaz va égaliser et redonner la qualification au Bayern Munich. Trouvé sur le côté gauche de la surface, l’international colombien transmet le ballon à Musiala, qui, d’une talonade, lui redonne le ballon. Diaz enroule ensuite sa frappe qui termine dans les filets madrilènes (3-3, 89e). Michael Olise, plus discret que d’habitude, va offrir la victoire au Bayern Munich et valider définitivement la qualification en demi-finale de la Ligue des champions d’une belle frappe du gauche (4-3, 94e). Avec ce succès, le Bayern affrontera le PSG dans le dernier carré. La manche aller se jouera le 28 avril au Parc des Princes avant de voir les deux équipes s’affronter à l’Allianz Arena le 6 mai.





