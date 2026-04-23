Info à la Une – Le PSG conforte sa place de leader après son succès face à Nantes

Dans son match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sans forcer face au FC Nantes (3-0), confortant ainsi sa place de leader.

Après sa défaite contre l’Olympique Lyonnais (1-2), le PSG devait rapidement rebondir. Pour son match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le club de la capitale recevait, ce mercredi soir, le FC Nantes. Avec une équipe remaniée, la formation de Luis Enrique a livré une prestation solide pour s’imposer sur le score de 3-0, grâce à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia et un but de Désiré Doué.

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Le PSG prend quatre points d’avance sur le RC Lens

Si le but annulé au FC Nantes à la 22e minute a été le seul danger réel pour Matvey Safonov, le club de la capitale a réussi à inscrire un penalty pour ouvrir le score, lui qui affichait un ratio de six penalties ratés sur douze cette saison. « Parfait pour faire tomber tous les clichés qui, ces derniers temps, commençaient à s’installer. Puisque la baisse de régime de Désiré Doué en faisait, elle aussi, partie, l’ancien Rennais a également pris le bon wagon pour faire taire les mauvaises langues », rapporte Le Parisien. Le Golden Boy a inscrit un « golazo » d’une frappe surpuissante en pleine lucarne, qui « a rappelé à ceux qui en doutaient que son talent serait indispensable dans les échéances à venir. » Khvicha Kvaratskhelia a aussi marqué un bijou après avoir éliminé trois Nantais d’un double contact. « Son sixième but en Ligue 1 qui porte à 16 son total cette saison et lui permet de signer le meilleur bilan de sa carrière. Un nouveau coup de génie surtout qui offre à Paris quatre longueurs d’avance sur Lens en tête du classement. Un match en retard qui remet, vraiment, les pendules à l’heure », conclut le quotidien francilien.