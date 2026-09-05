Info à la Une – Le PSG dans le dur en ce début de saison

Avec sa défaite face à l’AS Monaco (1-2) ce vendredi, le PSG a enchaîné un troisième match sans victoire en Ligue 1. Un début de saison très compliqué pour les joueurs de Luis Enrique.

Après ses matchs nuls face au Stade Rennais (2-2) et au LOSC (2-2), le PSG voulait lancer sa saison devant son public face à l’AS Monaco ce vendredi soir. Malgré l’ouverture du score, les Rouge & Bleu ont été renversés en seconde période (1-2), enchaînant un troisième match sans succès en Ligue 1, et ne comptent que deux points après trois journées. Une première depuis la saison 2012-2013, lors de laquelle Paris avait tout de même terminé champion de France. Dominateur dans cette rencontre, le club parisien a été inefficace dans les deux surfaces. Pourtant, la soirée avait bien commencé avec la présentation des recrues devant le public du Parc des Princes et l’officialisation des nombreuses prolongations de contrat, dont celle de Luis Enrique. « L’enchaînement des événements aura suggéré que le PSG a un peu de mal à faire deux choses à la fois, en ce moment, soigner sa communication et gagner un match », écrit Vincent Duluc dans L’Équipe.

Le PSG avait logiquement ouvert le score en première période grâce à Marquinhos, déjà buteur à Lille. Mais le double champion d’Europe a trop gâché devant le but. Au retour des vestiaires, l’ASM a renversé la rencontre en marquant sur ses deux premiers tirs cadrés du match, « parce que c’est à peu près le tarif que ses adversaires appliquent à Matveï Safonov, ces derniers temps, surtout quand le gardien parisien doit défendre son premier poteau. » Avec déjà six buts encaissés en Ligue 1, gagner un match peut devenir un lourd fardeau. « Trop de séquences, au fond, n’ont pas ressemblé au vrai Paris. Des duels perdus, par des anciens (Marquinhos) comme des nouveaux (Ferran Torres, au départ du deuxième but monégasque), une intensité intermittente, une connexion offensive assez moyenne, du moins jusqu’à ce que Dembélé et Achraf Hakimi ne retrouvent d’anciens réflexes sur le côté droit. Ce n’est qu’un début ? Oui, c’est vrai. Mais mathématiquement, déjà, Paris ne pourra pas être leader avant l’automne, et ce n’est pas tout à fait ce qui était prévu », conclut L’Équipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette défaite du PSG face à l’AS Monaco (1-2). Près de quatre mois après son dernier match au Parc des Princes, le club de la capitale retrouvait son public. Mais ces retrouvailles ont tourné au vinaigre, avec une défaite frustrante face à l’ASM. Pourtant, tout était réuni pour avoir une belle fête, avec l’officialisation de plusieurs prolongations de contrat avant le coup d’envoi. Face au leader du championnat, les Parisiens ont montré un visage conquérant en première période, récompensé par le but de Marquinhos. « Pendant près d’une heure, tout semblait aller dans ce sens. les Rouge et Bleu ont longtemps retrouvé leurs ingrédients de conquête et de contrôle. Solide dans presque tous les secteurs, impeccable dans l’engagement et enfin devant au tableau d’affichage. »

Mais le club du Rocher s’est montré ultra-réaliste pour renverser cette rencontre en quelques minutes. Soudain, la belle mécanique du PSG s’est grippée. « Monaco venait de renverser une soirée que Paris espérait grande. Elle aura finalement été gâchée par sa propre faute. Avec deux points en trois journées, ce n’est décidément pas le départ qu’on imaginait… Le champion compte déjà sept points de retard sur Monaco. Cela ne suffit pas à décréter l’état d’urgence, mais c’est un écart assez important pour poursuivre les prochaines semaines avec une pression désagréable », rapporte le quotidien francilien.

😍 𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟 𝗫𝗫𝗟 𝗗𝗘 𝗭𝗔𝗞𝗔𝗥𝗜𝗔 !

Idumbo s’offre un magnifique but et @AS_Monaco prend l’avantage !#PSGASM pic.twitter.com/X6QZl4CX71 — L1+ (@ligue1plus) September 4, 2026