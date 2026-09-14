Info à la Une – Le PSG décroche sa première victoire en Ligue 1 sans convaincre

Le PSG est revenu de son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois avec sa première victoire de la saison en Ligue 1. Mais la prestation des Rouge & Bleu laisse grandement à désirer.

Dans son édition du jour, L’Équipe revient sur cette première victoire du PSG en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois (1-0). Autre première, les Rouge & Bleu ont gardé pour la première fois de la saison leur cage inviolée. Ce court succès permet à Paris d’occuper la 8e place du championnat et conclut une semaine à deux victoires, après celle face au Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des champions. Cependant, ce voyage dans le Finistère n’a pas convaincu grand monde. Malgré sa première victoire en Ligue 1, le PSG a livré sa performance la moins aboutie dans le jeu. Pourtant, les Parisiens avaient parfaitement commencé avec l’ouverture du score rapide de Ferran Torres (5e). Mais peu à peu, l’équipe de Luis Enrique a perdu la maîtrise de la rencontre, en terminant le premier acte avec 58 % de possession de balle, un chiffre bien inférieur à ses statistiques habituelles. À cela s’est ajoutée la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi, touché à l’adducteur (39e).

Dès le retour des vestiaires, le PSG a montré quelques signes de fébrilités à l’image d’une perte de balle de Nuno Mendes qui aurait pu être fatale. Heureusement pour les Rouge & Bleu, Matvey Safonov s’est employé à quelques reprises pour préserver ces trois points. « On a très bien défendu, mais on a fait des erreurs, et quand on fait des erreurs aussi claires, normalement on ne gagne pas. C’est incroyable qu’on n’ait pas pris de but. On a gagné, mais c’est le jour où je suis le plus agacé ou énervé (…) Sur les trois derniers matches (de Ligue 1), on avait été à un haut niveau derrière mais l’adversaire marquait à chaque occasion. Cette fois, c’était l’inverse. C’est le pire de nos quatre matches pour moi, même si on a gagné », a déclaré un Luis Enrique mécontent après la rencontre. « Après avoir rappelé pendant un mois que son équipe méritait mieux que ce qu’elle récoltait, le technicien espagnol n’a pas nié le bilan mièvre de son équipe, dans le jeu. Selon les statistiques, Brest aurait dû marquer plus que son opposant (1,24 expected goals contre 1,16). Et la tendance s’est accentuée en dépit des changements lancés après l’heure de jeu (…) Le PSG aurait tort de croire qu’il pourra marcher sur la Ligue 1 puis sur l’Europe s’il ne donne pas plus. Beaucoup plus », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire poussive du PSG face au Stade Brestois (1-0), en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Le double champion d’Europe avait parfaitement lancé sa soirée grâce à la connexion Ferran Torres-Ousmane Dembélé. Une nouvelle fois buteur, l’Espagnol a inscrit son sixième but en cinq rencontres. Des chiffres exceptionnels qui ne peuvent cependant pas cacher la piètre prestation des joueurs de Luis Enrique. « Si la Ligue des champions est le véritable écosystème du PSG, la L1 reste un quotidien qu’il ne peut galvauder malgré le manque de lumière. » Pourtant, Luis Enrique avait aligné une équipe compétitive dès le coup d’envoi avec les retours de Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia dans le onze de départ. Après l’ouverture du score rapide, les Parisiens ont poussé pour inscrire le but du break face à un adversaire qui n’a jamais fermé le jeu.

Mais le club de la capitale a manqué de précision et est resté sous la menace d’une égalisation bretonne pendant tout le reste du match. « La partie s’équilibre et c’est Brest, au fil des minutes, qui s’offre les actions les plus franches. Paris est approximatif et son bloc se disloque. » Le poteau, puis un Matvey Safonov des grands soirs, ont permis au PSG de revenir de son déplacement dans le Finistère avec leur première victoire de la saison en Ligue 1. « Paris a désormais une semaine pour préparer un déplacement très attendu par ses supporters. Le clasico ne possède plus le piment des années passées. Malade, affaibli et déprimé, Marseille ressemble à la victime idéale pour permettre à Paris de confirmer son décollage en championnat », conclut le quotidien francilien.

La magie de Dembélé. La finition de Ferran. ✨ pic.twitter.com/REIeF0rOme — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2026