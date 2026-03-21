Info à la Une – Le PSG doit confirmer son retour en forme

Après la large victoire du RC Lens face à Angers (5-1) ce vendredi, le PSG devra s’imposer sur la pelouse de l’OGC Nice pour retrouver sa place de leader.

Deux semaines après son dernier match de Ligue 1 et sa défaite face à l’AS Monaco (1-3), le PSG retrouve le championnat ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+). Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice. Une victoire sera impérative pour l’équipe de Luis Enrique. En effet, Après le large succès du RC Lens face à Angers (5-1) ce vendredi, le club artésien occupe provisoirement la première place du classement, avec deux points d’avance. Quatre jours après sa victoire à Stamford Bridge contre Chelsea (3-0), le champions d’Europe devra confirmer son regain de forme. « Après le bonheur collectif de la C1, qui a ramené à la surface une confiance considérable et un sentiment de force autour d’une efficacité historique (17 tirs sur l’ensemble des deux matches, 8 buts), Luis Enrique a à recentrer les énergies, dans un contexte dévoré par le quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool (8 et 14 avril), mais aussi par une trêve internationale qui éloignera la quasi-intégralité de son groupe », rapporte Vincent Duluc dans le journal L’Equipe.

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Le trio Doué – Dembélé – Kvaratskhelia reformé lors des prochaines échéances

Surtout, le club parisien aura plusieurs choses à vérifier ce samedi soir. D’abord, il devra voir comment compenser l’absence de Bradley Barcola, touché à la cheville et absent pour plusieurs semaines. Joueur le plus utilisé, le Français ouvrait des brèches grâce à ses appels dans la profondeur et avait trouvé une certaine efficacité devant le but adverse (cinq buts lors des six derniers matches). Cette absence devrait permettre à Désiré Doué de se relancer et de reformer l’attaque qui avait marché sur l’Europe au printemps dernier avec Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. De plus, ce Nice-PSG doit permettre d’en savoir un peu plus sur l’impact du retour de la confiance. « Les huitièmes de finale de C1 n’ont pas livré de vérités définitives, plutôt des tendances à confirmer, mais les signes positifs s’additionnent, par exemple sur le plan individuel, parce qu’Achraf Hakimi va beaucoup mieux et qu’on n’avait pas vu João Neves aussi fort depuis longtemps. Si cela se trouve, et si le vent tourne pour de bon, Kvaratskhelia sera aussi bon le samedi qu’il est irrésistible en milieu de semaine », conclut le quotidien sportif.