Info à la Une – Le PSG doit garder le rythme en Ligue 1

Avant un nouveau choc européen face au FC Barcelone, le PSG doit maintenir sa cadence en championnat contre le RC Strasbourg, ce samedi après-midi en Ligue 1.

Trois jours après sa victoire spectaculaire (4-2) sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions, le PSG enchaîne avec un deuxième déplacement. Ce samedi après-midi (17h15 sur Ligue 1+), le club parisien affronte le RC Strasbourg au stade de la Meinau, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. À trois jours d’un nouveau choc européen face au FC Barcelone, l’équipe de Luis Enrique doit maintenir le rythme en championnat.

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Viser le podium pour la première fois de la saison

Après avoir livré une première période de grande classe face aux Citizens, les Rouge & Bleu ont montré qu’ils n’avaient pas perdu le goût du beau jeu. Désormais, il faut également produire ce type de performance lors des rencontres moins prestigieuses. « Ce samedi, à Strasbourg, le décor sera différent, mais l’enjeu bien réel. À trois jours d’un nouveau choc au Parc des Princes face à Barcelone, ogre européen et référence du moment, le PSG s’attaque à ce match de l’entre-deux, celui qui peut entretenir une dynamique ou la laisser retomber », rapporte Le Parisien dans son édition du jour. Sixième au classement, le PSG reste sur trois victoires consécutives en championnat (Stade Brestois, OM et Le Mans) et peut provisoirement monter sur le podium de Ligue 1 pour la première fois de la saison. Mais le coach parisien devrait procéder à un large turnover, sans pour autant vouloir sacrifier ses ambitions.

Depuis sa victoire face au Slovan Bratislava (6-1), le double champion d’Europe a retrouvé une vraie dynamique sur le plan des résultats. « Sans être encore la machine irrésistible de ses meilleurs jours, alors que Luis Enrique rappelle régulièrement que les « vrais moments » n’arriveront qu’au mois de mars, l’équipe a retrouvé l’efficacité qui lui faisait défaut en début de saison, ainsi que le jeu flamboyant entrevu à City. » Mais les déplacements en Alsace n’ont jamais été simples ces dernières saisons, et il faudra confirmer la dynamique positive des dernières semaines. « Un accroc ne viendrait évidemment pas tout remettre à plat, tant la capacité du PSG à regagner son trône ne fait guère de doute. À lui de poursuivre sa série avant de retrouver la piste aux étoiles, là où il sait se montrer si souvent irrésistible », conclut le quotidien francilien.

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