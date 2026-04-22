Info à la Une – Le PSG doit se relancer face au FC Nantes

Après sa défaite contre Lyon dimanche soir, le PSG retrouve le Parc des Princes avec le match contre Nantes. Les Parisiens doivent s’imposer pour reprendre leur distance en tête de la Ligue 1.

Leader de Ligue 1, le PSG a vu Lens revenir à un point le week-end dernier en raison de sa défaite contre Lyon en clôture de la 30e journée (1-2). Ce mercredi soir (19 heures, Ligue 1 +), le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre au PSG de reprendre le large en tête du championnat. En conférence de presse, Luis Enrique a expliqué qu’il ne fallait pas s’attendre à un match facile contre les Nantais. Des mots qui peuvent tout autant s’adresser aux observateurs qu’à des joueurs parisiens pris en flagrant délit de mise en route trop tardive contre Lyon dimanche soir, avance Le Parisien.

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Le PSG doit redevenir souverain sur le terrain

Après le faux pas contre Lyon, le coach du PSG a laissé sous-entendre qu’il ne prendrait aucun risque ce mercredi soir en alignant une équipe proche de l’équipe type dans ce qu’il considère comme un rendez-vous parmi les plus délicats à préparer à cette période de l’année, assure le quotidien francilien. Six jours avant d’accueillir le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, « Luis Enrique n’attendra évidemment rien d’autre de ses ouailles qu’une répétition grandeur nature de ce qui les attend dans une semaine. » Ce mercredi, Paris doit faire un coup double : reprendre le large en tête de la Ligue 1 et redevenir souverain sur ses terres. Auquel cas le suspense fera son retour à tous les étages, conclut Le Parisien.