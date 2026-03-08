Info à la Une – Le PSG doit travailler son mental avant Chelsea

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant ce choc, le PSG va devoir soigner son mental.

Après sa saison 2025-2025 historique, le PSG est un peu plus dans le dur lors de cet exercice 2025-2026, la faute à un manque de préparation mais également à une fatigue mentale, les joueurs parisiens n’ayant pas pu couper entre les deux saisons. Alors que la partie la plus importante de la saison arrive, les Parisiens vont devoir soigner les têtes. Selon une méthodologie qui a fait ses preuves mais fonctionne peu depuis deux mois, Luis Enrique va reprendre son bâton de pèlerin ou de maréchal, c’est selon, pour remettre son groupe en ordre de marche avant mercredi, lance Le Parisien. « Mercredi, c’est la Ligue des champions et la réception de Chelsea en 8es de finale. Le moment de bascule d’une saison. Une poursuite en Coupe d’Europe pourrait donner un nouvel élan à une formation abîmée, parfois traumatisée. » Les lendemains de match, le coach espagnol prend l’habitude de débriefings collectif et individuel pour retaper le moral. S’il reste intransigeant dans ses principes de management, il passe d’abord du baume à l’âme en remède d’urgence. C’est en plus un effectif qui a la conscience de ses erreurs et se dit plutôt les choses, analyse le quotidien francilien.

L’orgueil comme possible solution

La conclusion sévère d’Ousmane Dembélé à Rennes — jouer pour les autres plutôt que pour soi — n’avait pas vraiment surpris en interne puisque le reproche avait déjà été formulé. Au regard des dernières prestations, il n’a toujours pas été assimilé par tous, avec des attitudes qui interrogent. « Il est à espérer que cette défaite remette les pieds sur terre », note-t-on au Campus de Poissy, où les tentatives d’échappée égoïste continuent d’agacer. Sans solution dans le jeu, certains éléments ont tendance à s’enfermer dans des initiatives individuelles ou des complications qui finissent souvent en échec. Les attaquants et les milieux sont particulièrement concernés, avance Le Parisien. Par le passé, l’Asturien a montré son aptitude à inverser mentalement des situations. Mais les derniers exemples ne lui sont pas forcément imputables. C’est donc davantage l’orgueil qui a sauvé les Parisiens ces derniers temps. Peut-être leur dernière cartouche à l’heure des grands matchs, même si elle n’a été d’aucune utilité contre Monaco au Parc. « Auprès de ses joueurs, Luis Enrique a prévu d’insister sur une qualification sur deux matchs, ce qui suppose d’éviter d’être éliminé dès la manche aller. Retrouver de la cohérence et des déplacements collectifs pour un résultat favorable (victoire ou nul) constitue donc un premier pas dans l’esprit de l’entraîneur parisien. Le staff estime que l’ASM a donné une bonne leçon aux Parisiens et qu’elle peut (doit ?) provoquer un réveil mercredi soir. C’est l’heure de régler sa montre, en effet », conclut le quotidien francilien.