Info à la Une – Le PSG doit valider sa qualification pour les huitièmes

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG voudra terminer le travail au Parc des Princes pour valider sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le PSG est passé par toutes les émotions mardi dernier sur la pelouse du stade Louis-II lors du barrage aller de la Ligue des champions. Mené de deux buts au bout de 20 minutes, le club de la capitale a vu Ousmane Dembélé sortir sur blessure avant la demi-heure de jeu. Son remplaçant, Désiré Doué, a renversé le match avec un doublé, dont un but sur son premier ballon et une frappe repoussée dans les pieds d’Achraf Hakimi qui avait propulsé le ballon dans les buts pour égaliser. Rapidement réduit à 10 en seconde période, l’AS Monaco avait réussi à résister aux nombreuses actions pour finalement s’incliner d’un seul petit but (2-3). L’Equipe explique que le PSG semble attendre depuis le début de la saison le moment où tout deviendrait plus facile, où les étoiles seraient à nouveau alignées, et où son expression offensive se doublerait de dureté et d’intensité défensives. Il ne faut peut-être pas cesser de l’espérer pour Paris, mais il est urgent de cesser de l’attendre comme un événement inéluctable, parce que les saisons qui commencent et se poursuivent de cette manière, s’achèvent souvent dans la même difficulté.

Il faut se méfier de l’AS Monaco

« Cela ne dit pas que le destin de ce PSG ne sera pas glorieux, seulement qu’il sera plus pénible, plus entravé. Après avoir marché sur un fil le printemps dernier, malgré une force supérieure à aujourd’hui, il est désormais confronté à un sentiment qu’il savait éteindre chez ses adversaires : l’espoir », estime le quotidien sportif. Ce n’est pas que le jeu de Monaco soit de nature à effrayer le PSG sur la durée, mais, ces derniers temps, quelques gouttes suffisent : vingt minutes et deux contres dans un temps faible à l’aller, moins de dix minutes et trois buts comme un miracle à Lens (3-2), samedi, les Monégasques n’ont pas besoin de grand-chose pour marquer, en ce moment, pas même de bien jouer, avance L’Equipe. La réalité de ce play-off retour qui s’avance est que le PSG reste beaucoup plus fort que Monaco, mais qu’il n’a pas les mêmes garanties en finissant l’hiver sans Gianluigi Donnarumma ni Ousmane Dembélé, et qu’il tomberait de beaucoup plus haut s’il devait chuter, mercredi soir. Depuis 2012, Paris n’a jamais été absent des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et ce n’est pas ce que l’on imagine du tenant du titre, alors que Barcelone ou Chelsea se profilent pour le club français qui terminera la soirée par un tour d’honneur, au Parc.