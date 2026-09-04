Info à la Une – Le PSG en quête de sa première victoire en Ligue 1

Ce vendredi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Devant son public, le club de la capitale voudra remporter son premier succès en championnat.

Après deux journées, le PSG retrouve enfin le Parc des Princes ce vendredi soir avec la réception de l‘AS Monaco dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Devant ses supporters, le champion de France en titre voudra s’offrir son premier succès de la saison en championnat après avoir concédé deux nuls sur les pelouses de Rennes (2-2) et Lille (2-2). En général, un champion de France se voit proposer des étés en pente douce, dans l’attente des rendez-vous qui attireront mieux son attention et son énergie. Ce n’est pas exactement le menu national du PSG, en ce moment, le club parisien se trouvant confronté à un niveau d’enchaînement à sa mesure, certes, mais assez inédit à cet instant de la saison : après avoir perdu le Trophée des champions à Lens (0-1) et s’être arraché à la défaite sur le fil à Rennes (2-2) et à Lille (2-2), Paris va affronter son quatrième club européen d’affilée ce soir, lance L’Equipe.

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Enfin lancé sa saison de Ligue 1

Avant un match de Ligue des champions, Luis Enrique a l’habitude d’utiliser la profondeur de son banc pour reposer ceux qui auront mieux à faire quatre ou cinq jours plus tard ; cette semaine, l’inversion des priorités serait assez logique, puisqu’il vaudrait mieux, peut-être, reposer les titulaires face à Bratislava, mercredi, au Parc, si l’on se fie au niveau de l’adversaire plutôt qu’au niveau de la compétition, assure le quotidien sportif. Les retrouvailles avec le Parc et la volonté de cueillir un premier succès en championnat peuvent justifier le choix d’une équipe premium, indépendamment de la gestion du retour de vacances d’Ousmane Dembélé, avance L’Equipe.