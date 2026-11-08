Info à la Une – Le PSG enchaîne un onzième succès consécutif

Peu flamboyant face à Troyes samedi, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0). L’équipe de Luis Enrique enchaîne une onzième victoire consécutive avant la trêve internationale.

Quelques jours après sa démonstration sur la pelouse de Villarreal (6-0) en Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi soir pour conclure son marathon de matchs avant la trêve internationale. Face à Troyes, les Rouge & Bleu se sont contentés du minimum en s’imposant sur la plus petite des marges grâce à une réalisation d’Illia Zabarnyi (1-0). Un onzième succès de rang toutes compétitions confondues qui permet à l’équipe de Luis Enrique de s’assurer le fauteuil de leader à l’issue du week-end. « Les doubles champions d’Europe sont pour beaucoup dans ce suspense prolongé », rapporte L’Équipe. Pourtant, les Rouge & Bleu avaient commencé fort en confisquant le ballon (81 % à la demi-heure) et en étouffant leurs adversaires, mais cela manquait de tranchant dans les derniers mètres. « Mais ce PSG-là a des ressources inépuisables. Maintenant qu’il a retrouvé son rythme de croisière et de confiance, il est capable de se faire violence, même provisoirement, même imparfaitement, pour assurer l’essentiel dans un temps fort ravageur. »

Juste avant la pause, Illia Zabarnyi a profité d’un excellent centre de Senny Mayulu pour trouver la faille dans cette rencontre (39e). Sans les nombreuses occasions manquées par Ferran Torres, l’affaire aurait pu être pliée dès la première période. Car le PSG a passé une seconde période moins confortable. Si la concurrence permet à l’ensemble du groupe d’avoir du temps de jeu, « elle n’en produit pas moins des prestations inégales, et cette soirée face à Troyes a mélangé des performances individuelles au mieux quelconques (Torres, Godts) à de vraies satisfactions (Mayulu encore très bon en faux 9, Zaïre-Emery qui a repris ses belles habitudes au poste de latéral droit) », souligne le quotidien sportif. Avec onze succès de rang, cette équipe parisienne a désormais en ligne de mire le record de seize victoires consécutives de Laurent Blanc, entre décembre 2015 et février 2016.

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De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette courte victoire du PSG face à Troyes (1-0). Si ce succès ne restera pas dans les mémoires, il permet aux Rouge & Bleu de poursuivre leur série d’invincibilité avant la trêve. Entre les deux coupures internationales, le club de la capitale a remporté ses huit matchs, une première et « une avancée de plus dans sa marche triomphale alors que le double champion d’Europe trouve peu d’adversaires à sa mesure sur le Vieux Continent. » Après avoir écrasé ses adversaires ces dernières semaines, le champion de France s’est cette fois-ci contenté d’une courte victoire au Parc des Princes. Comme l’avait annoncé Luis Enrique en conférence de presse vendredi, cette rencontre face à l’ESTAC était bien la plus difficile de la semaine. Au coup d’envoi, le technicien espagnol s’est contenté d’intégrer trois nouveaux joueurs dans sa rotation (Warren Zaïre-Emery, Mika Godts et Ferran Torres). « En alignant les meilleurs, l’entraîneur asturien s’est prémuni d’une mauvaise surprise, d’une semaine internationale à ruminer les vertus du turnover, et a permis à son équipe de conserver la tête du championnat de France alors que la majorité des matchs de Ligue 1 auront lieu ce dimanche. »

Face au bloc bas des Troyens, le PSG a eu des difficultés à trouver des solutions. Malgré leur but d’avance, les Parisiens n’ont jamais été dans le confort en seconde période, par manque d’idées offensives, à l’image de la maladresse de Ferran Torres, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis fin septembre. Comme au FC Barcelone, l’international espagnol connaît des hauts et des bas au cours d’une saison. « Luis Enrique, qui le connaît comme sa poche, va le transformer, peut-être aussi bien qu’il a changé la vie d’Ousmane Dembélé. Lequel reviendra progressivement après la trêve, pour renouer des airs complices avec l’Espagnol », conclut le quotidien francilien.

Senny Mayulu trouve parfaitement Illya Zabarnyi 🤝🏼 Un but de la tête et le @PSG_inside ouvre le score ⚽️ #PSGESTAC https://t.co/bnwGmI44dM — L1+ (@ligue1plus) November 7, 2026