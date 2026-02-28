Info à la Une – Le PSG et Chelsea se retrouvent en Ligue des champions

Depuis vendredi midi, le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les champions d’Europe affronteront Chelsea.

Après sa qualification dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG est désormais fixé. L’équipe de Luis Enrique défiera Chelsea au prochain tour. Le match aller aura lieu au Parc des Princes le 11 mars puis les Rouge & Bleu se rendront à Londres le 17 mars. Des retrouvailles entre les deux formations, qui s’étaient déjà affrontées en finale de la Coupe du monde des Clubs en juillet dernier (victoire 3-0 de Chelsea). En C1, les deux équipes se sont aussi croisées à trois reprises en phase à élimination directe sous l’ère QSI, pour deux qualifications du PSG, en 2015 (1-1, 2-2 a.p.) et en 2016 (2-1, 2-1), et une élimination en 2014 (3-1, 0-2). « De fait, face à une équipe qui peut être très intense mais qui ne défend pas toujours très bien, elle non plus, et qui n’est pas très constante, Paris devra faire plus que lors de sa qualification inquiétante, par son contenu, face à Monaco (3-2, 2-2), mercredi. Il devra aussi retrouver des forces vives en moins de deux semaines, ce qui n’est pas gagné », rapporte L’Equipe.

Mais depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG s’est qualifié quatre fois sur quatre lorsqu’il a disputé sa confrontation retour à l’extérieur. Après Liverpool et Aston Villa la saison passée, le club parisien affrontera une nouvelle fois une formation anglaise en phase à élimination directe. Surtout, les Rouge & Bleu pourraient livrer un véritable parcours du combattant en étant placé dans la partie infernale du tableau final, avec un potentiel quart de finale face à Liverpool. « Le champion en titre s’avance sur un champ de mines. Il n’aurait plus manqué, en Ligue des champions, qu’il soit facile de conserver sa couronne. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette double confrontation face à Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique devra retrouver certaines ressources pour faire face à la formation de Liam Rosenior. Le coach parisien a reconnu que ses hommes continuaient de payer le prix de la saison précédente sur le plan physique. « Contre une équipe de Chelsea réputée pour son engagement, son intensité et la qualité de pressing, les champions d’Europe font face à un défi relevé, vraisemblablement sans Fabian Ruiz, toujours en délicatesse avec son genou. La bataille s’annonce disputée. » Face l’intensité et du pressing des Blues, les Rouge & Bleu devront se montrer vigilant. Mais l’équipe londonienne reste toutefois irrégulière dans ses performances à l’image des deux nuls concédés face aux mal classés, Leeds et Burnley. « Les Londoniens sont aussi capables de renverser des scénarios mal embarqués à l’image de leur dernier match de Ligue des champions : menés 2-1 à Naples à l’heure de jeu, ils avaient montré leur résilience pour s’imposer et décrocher leur place dans le top 8. Les chocs en haute altitude contre Arsenal, dimanche, Aston Villa, mercredi prochain, et Newcastle, entre l’aller et le retour, testeront leur endurance et leur capacité à se mettre au niveau des grands rendez-vous », souligne LP.