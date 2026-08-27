Info à la Une – Le PSG favori à sa succession en Ligue des champions

Double tenant du titre, le PSG voudra viser sa troisième Ligue des champions de suite. Il connaîtra sa phase de ligue ce jeudi soir lors du tirage au sort.

Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des champions, le PSG fait partie des favoris s’il n’est pas le favori numéro 1 à sa succession. Le Parisien indique qu’en cas de « troisième succès d’affilée, Paris rejoindrait alors le Real Madrid de Zinedine Zidane, vainqueur entre 2016 et 2018, mais laisserait une trace plus importante dans l’histoire du football, alors que l’équipe de Luis Enrique tutoie presque l’AC Milan d’Arrigo Sacchi ou le Barcelone de Pep Guardiola. Elle s’impose comme l’une des équipes les plus emballantes de ces dernières années, l’une des plus belles à suivre et à décortiquer. » Pour le quotidien francilien, trois équipes se détachent des autres, le PSG, Arsenal et le Bayern Munich. Le PSG, même encore un peu plus que les deux autres, lance Le Parisien.

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Une concurrence toujours présente

Pour sa troisième année sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick peut espérer enfin mieux avec son équipe, même si pour l’instant, il régresse en avançant avec une élimination en quart un an après une demi-finale. Le PSG et le Bayern Munich étaient les deux meilleures équipes la saison passée, elles se sont expliquées lors de deux demi-finales d’un niveau stratosphérique et il n’y a aucune raison que cette domination ait disparu, souligne le quotidien francilien. La principale inconnue pour ces principaux prétendants reste la capacité du Real Madrid à redevenir une équipe davantage que des talents additionnés. José Mourinho aura peut-être plus de facilités à glaner le championnat que la C1, beaucoup plus relevée que la Liga, conclut Le Parisien.







