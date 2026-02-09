Info à la Une – Le PSG inflige une défaite historique à l’OM

Dans un Classique à sens unique, un PSG en démonstration a infligé une défaite humiliante et historique à son rival, l’Olympique de Marseille (5-0).

Mis sous pression par le RC Lens, le PSG n’a pas manqué son rendez-vous pour reprendre son fauteuil de leader à l’issue de cette 21e journée de Ligue 1. Le club parisien a infligé une manita à l’Olympique de Marseille (5-0), la plus large victoire dans l’histoire des PSG / OM. « On ne sait pas encore si le grand Paris est de retour, mais il est sur le chemin, en tout cas, par son attitude quand il n’a pas le ballon comme par sa confiance quand il l’a, même si cet OM en plein naufrage ne peut pas être envisagé comme un critère de très haut niveau », rapporte L’Equipe. L’équipe de Luis Enrique a su être agressive et brillante dans son pressing. Une soirée de rêve pour les Parisiens avec cinq buts inscrits, quelques bijoux et quatre poteaux touchés. « Mais on peut difficilement occulter que l’OM a tout rendu facile, pour Paris, avec sa manière de vouloir jouer sans en être capable, de prendre des risques dans la construction sans pouvoir se prémunir des flèches, avec son milieu de terrain étouffé et ses défenseurs fantômes. »

Face aux espaces laissés par la défense de l’OM, les Rouge & Bleu se sont régalés, en perforant le bloc adverse en quelques passes et pouvant même regretter quelques occasions mal jouées. Signe d’un début de montée en puissance des champions d’Europe ? « Il est déjà arrivé, cette saison, que les Parisiens livrent une performance suggérant leur imminent retour aux affaires, et que la suite soit déceptive. Plus qu’à un sommet de la saison, à une version accomplie d’un jeu jusque-là intermittent, parfois imparfait, ce PSG-OM doit plutôt ressembler à un coup d’envoi et annoncer le printemps », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette claque magistrale infligée par le PSG à l’OM (5-0). Le club de la capitale « a embrasé le clasico en sortant un match exceptionnel, proche de la master class européenne par instants, et ponctué de deux chefs-d’œuvre dans la finition. » Après une défaite et un match nul, les Rouge & Bleu se sont enfin imposés dans ce troisième Classique de la saison. Et les joueurs de Luis Enrique y ont mis la manière. « Pour exister, Marseille aurait dû s’élancer avec une tactique moins fantasque, allant presser à six dans le camp parisien et en oubliant visiblement que Paris sait aussi procéder en attaque rapide. » Surtout avec un Ousmane Dembélé en mode Ballon d’Or et auteur d’un doublé et d’une passe décisive. « À l’instant de remettre le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, les votants ne devront pas seulement regarder les statistiques. En peu de rencontres, Dembélé a posé son empreinte sur le Championnat de France, une nouvelle fois lors de cet exercice, qu’importe qu’il ait manqué la moitié de la compétition pour cause de blessure. »

Mais d’autres Parisiens ont aussi brillé au Parc des Princes ce dimanche soir, comme Désiré Doué, proche d’inscrire un but à deux reprises, Nuno Mendes, intenable dans son couloir gauche, ou encore João Neves, qui gagne en tonicité et en activité. Avec le retour prochain de Fabian Ruiz et un Khvicha Kvaratskhelia qui retrouve le rythme et auteur d’une sublime reprise de volée, « le PSG redeviendra une équipe aux allures de monstre pour ses concurrents, une catégorie dans laquelle on aimerait ranger le plus d’adversaires européens possibles. » Cette rencontre a aussi été marquée par la première de Dro Fernandez sous le maillot parisien. « Ces éclats de beauté ont existé parce que Vitinha est resté sur le terrain après un avertissement que d’autres arbitres auraient transformé en expulsion. Ce match-là, à dix contre onze, on ne l’a pas vu et l’OM prendra peut-être cet incident comme prétexte. Il ne doit pas oublier qu’il sort d’une rouste à Bruges (3-0), un nul ridicule au Paris FC (2-2 après avoir mené 2-0) et, à onze contre onze, dans le match que l’on a vu, il n’avait pas le niveau – mais alors vraiment pas – contre le PSG. Dépassé partout et tout le temps, l’OM a été éparpillé 5-0. C’est arrivé à d’autres (bonjour l’Inter), qu’il se rassure ! », conclut LP.