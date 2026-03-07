Info à la Une – Le PSG inquiète avant son huitième de finale de Ligue des champions

Battu par l’AS Monaco au Parc des Princes (1-3), le PSG ne se rassure pas avant son huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea (11 et 17 mars).

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG accueillait l’AS Monaco avec pour ambition de prendre le large en tête du classement et de préparer au mieux son huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea mercredi prochain. Mais l’équipe de Luis Enrique s’est manquée dans les grandes largeurs au Parc des Princes. Dépassés physiquement et fragiles défensivement, les Rouge & Bleu ont concédé leur première défaite à domicile en championnat (1-3). « Ce n’est pas un accident, c’est une continuité (…) le PSG va devoir montrer bien autre chose, d’abord pour passer l’hiver et survivre à son huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea, ensuite pour conserver son titre de champion de France », résume L’Equipe. Battu pour la quatrième fois en 2026, le club parisien affiche un visage inquiétant, notamment dans sa manière de défendre, de ne plus avoir d’impact, et d’attaquer avec aussi peu d’étincelles. « Il faut, clairement, que le PSG cesse de penser que cela ira forcément mieux, bientôt, parce qu’il n’y a pas de raison. »

L’AS Monaco, qui a cette fois-ci terminé la rencontre à onze, a utilisé le même plan que lors de sa double confrontation en barrage de Ligue des champions : laisser le ballon aux Parisiens mais l’agresser dans son propre camp avec une grosse intensité, à l’image du premier but inscrit et de la grosse erreur de Warren Zaïre-Emery, pris au piège par le pressing monégasque (27e). Luis Enrique a été battu deux fois dans cette rencontre. « par le plan de départ de Sébastien Pocognoli, et par le coaching de l’entraîneur monégasque, survenu plus tôt que le sien (54e contre 60e), avec le 2-0 d’Alexandre Golovine sur son premier ballon (55e). » Avec sept buts encaissés en trois matchs face à l’ASM, la défense parisienne confirme sa fébrilité du moment. Si l’entrée d’Ousmane Dembélé a apporté un peu d’étincelles dans l’animation offensive, elle n’a pas changé la physionomie de la rencontre. « Il y a longtemps, déjà, que chacun a intégré que ce PSG ne pouvait plus être le favori de la Ligue des champions. Le voilà essentiellement favori aux ennuis, à cinq jours de son match aller face à Chelsea. Il s’avance sur un fil, sans armure, rongé par une confiance envolée, avec l’idée de se retrouver, ou de s’effacer, et la certitude qu’en jouant de cette manière, en Ligue des champions, il aura du mal à passer l’hiver », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette déroute du PSG face à l’AS Monaco (1-3). Comme lors du match aller en Ligue 1, le club du Rocher s’est imposé face au champion de France, lui ôtant six points dans cette saison 2025-2026. De plus, l’équipe de Luis Enrique s’est inclinée pour la quatrième fois en 2026. « L’anomalie est devenue sa norme. Les gros matchs du PSG se suivent et se ressemblent. Ceux où il prend systématiquement au moins un but, comme face à Monaco, le Sporting, Newcastle en Ligue des champions, le PFC en Coupe de France, contre Monaco ce vendredi comme avant à Strasbourg ou Rennes en Ligue 1. Toutes ces rencontres n’ont pas été perdues mais elles racontent une équipe plombée par ses errances défensives. » Paris défend mal car la ligne offensive a trop laissé l’AS Monaco ressortir les ballons. L’absence de Fabian Ruiz se fait grandement ressentir. Si l’entrée d’Ousmane Dembélé a apporté un peu de dynamisme à cette équipe, cela n’a pas suffi. « Il y a des soirs comme ça où le public semble en vacances, remplacé par des touristes et l’équipe se met au diapason, en short et claquettes au lieu des crampons. Paris aurait pu égaliser à 0-1 mais il avance depuis deux mois avec trop de médiocrités offensives – encore une prestation épouvantable de Désiré Doué – pour fissurer ses oppositions (…) Paris avance dans le brouillard à quatre jours de la réception de Chelsea », conclut le quotidien francilien.