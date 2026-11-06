Info à la Une – Le PSG inspire la crainte en Europe

Largement supérieur à ses adversaires en Ligue des champions et en championnat, le PSG effraie l’Europe et ne laisse pas ses adversaires indifférents.

Le PSG de Luis Enrique continue de marquer l’histoire du football. Après une nouvelle démonstration sur la scène européenne mardi, face à Villarreal (6-0), le club parisien confirme, semaine après semaine, son statut d’épouvantail. « Performance après performance, succès après succès, les hommes de Luis Enrique se sont bâti une réputation à faire trembler l’opposition », résume L’Équipe dans son édition du jour.

Un tableau de chasse impressionnant en deux ans

En seulement 17 minutes, les Rouge & Bleu ont tué tout suspense face au Sous-marin jaune. Ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko explique que les regards ont changé sur le double champion d’Europe : « Pendant longtemps, les clubs pensaient qu’ils pouvaient gagner contre Paris plus facilement que contre Barcelone, le Bayern ou le Real parce qu’il manquait de l’histoire autour de ce club. Il y a globalement eu un manque de respect, les clubs arrivaient sur le terrain en se disant que ce n’était ‘que’ Paris. Tout a changé. Quand tu prends une volée, derrière la crainte s’installe. » Le PSG possède un tableau de chasse impressionnant en Ligue des champions depuis deux saisons, en phase à élimination directe : Chelsea, Liverpool, l’Inter Milan, le Bayern Munich, Arsenal. D’autant plus que le style de jeu proposé par l’équipe de Luis Enrique marque les esprits et joue un grand rôle dans cette nouvelle appréhension des adversaires.

De plus, ses adversaires restent marqués par les prestations parisiennes, comme le souligne Brendan Chardonnet, qui avait affronté le PSG avec le Stade Brestois lors des barrages de la compétition en 2025 : « Tu te dis que tu vas quand même essayer de gagner, surtout quand tu mets des choses en place et que tu crois en ton plan, en ton projet. Mais bon, ce sont eux qui dictent le tempo. Tu ne joues pas de la même façon parce que l’intensité est différente. On doit s’adapter à eux. Et eux ne nous manquent pas de respect. Là-dessus, on ne peut rien leur enlever : ils nous respectent, même si ça donne lieu à des scores fleuves. » Sur une série impressionnante de 14 matchs sans défaite en C1, l’équipe de Luis Enrique a atteint une telle maîtrise dans son jeu que ses adversaires renoncent parfois à leurs principes habituels afin d’éviter une déconvenue. « Cette mécanique implacable, ajoutée au sentiment qu’elle inspire, se traduit par un ascendant psychologique qui a des conséquences sur le rapport de force, dans un cercle vertueux pour Paris », conclut le quotidien sportif.

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